Sanità Liguria: Case della Comunità, un nuovo modello di cura.

La trasformazione della sanità territoriale in Liguria si configura come un progetto strategico, incentrato sulla creazione di un ecosistema di cure primarie accessibili e integrate, con le Case della Comunità al suo cuore.
Queste strutture rappresentano una risposta concreta all’esigenza di riorganizzare l’offerta sanitaria, spostando l’attenzione dalla cura ospedaliera, spesso gravata da criticità di affollamento e costi elevati, a un modello di assistenza più vicino al domicilio dei cittadini.
Le Case della Comunità non sono semplicemente poliambulatori potenziati; si configurano come veri e propri hub di prossimità, veri e propri “punti di rovescio” per la salute della comunità.
La loro realizzazione, in parte resa possibile dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), segna un cambio di paradigma nell’approccio alla cura, focalizzandosi sulla prevenzione, sulla gestione delle cronicità e sull’assistenza a bassa e media complessità.
Il.
Le linee.
Le risorse.
Una rete.
Queste risorse.
Le risorse.
Qu.
Le risorse.
Il.
Queste risorse.
.
.