Sarabanda: Torneo dei Campioni – Musica, Quiz e 100.000 Euro!

Sarabanda torna a illuminare gli schermi di Italia 1, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in una inedita versione “Torneo dei Campioni”.

Prodotto da Banijay Italia e condotto dall’esuberante Enrico Papi, questo evento televisivo celebra la passione per la musica e l’abilità strategica, condensando l’energia del format estivo in due serate intense e ricche di colpi di scena.

Lontano dall’essere una semplice riproposizione, il “Torneo dei Campioni” rappresenta un’evoluzione del format, un’occasione per mettere alla prova i cinque concorrenti più brillanti della recente stagione estiva, andata in onda in preserale su Canale 5.

Questi abili contendenti, già consacrati come maestri del quiz, si sfideranno in una miscela avvincente di giochi iconici del programma, riproposti in una veste più ampia e dinamica.

Ritroveremo la sfida ritmata de “La Playlist”, l’ingegno richiesto dall'”Asta Musicale”, la precisione e la cultura musicale del “Pentagramma” e l’abilità di connessione testata nel “7×30”.

La posta in palio non è solo il prestigioso trofeo, ma un montepremi sostanzioso di 100.000 euro.

L’apice della competizione sarà rappresentato da una prova finale, inedita nella sua durata (10×60 minuti), che metterà a dura prova le loro conoscenze, la loro velocità di reazione e la loro capacità di gestire la pressione.

Questa prova conclusiva non solo determinerà il vincitore assoluto, ma rivelerà anche le dinamiche e le strategie che hanno contraddistinto il percorso di ciascun campione.

Ma chi sono questi cinque talentuosi protagonisti, pronti a darsi battaglia?Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista bresciano, incarna l’unione tra rigore scientifico e profonda passione musicale.

La sua competenza medica, unita alla sua collezione di vinili e alla sua formazione pianistica, lo rende un avversario imprevedibile, guadagnandosi il soprannome di “Bisturi”.

Ilaria Sambinello, milanese di 37 anni, impiegata amministrativa e fedele ascoltatrice dei Beatles, porta con sé un’eleganza e un’acuta intelligenza.

La sua fedeltà alla musica dei Fab Four e la sua passione per i cruciverba ne fanno un concorrente attento e strategico, completato dall’affetto per la sua cagnolina Gianna.

Francesco Gruosso, il giovane 27enne campano, raccoglitore ecologico e recordman con ben 17 puntate da campione, si presenta come una forza inarrestabile.

Il soprannome “Gengis Khan” riflette la sua determinazione e il suo spirito competitivo, mentre la sua passione per l’astrologia aggiunge un tocco di mistero al suo profilo.

Il legame con il suo cane Woody è un elemento costante della sua vita.

Marco Briano, il 26enne revisore contabile savonese, dimostra che la precisione e l’attenzione ai dettagli non sono qualità esclusive del mondo della finanza.

Il suo orecchio assoluto e la sua passione per gli scacchi – da cui il soprannome “Scacco Matto” – gli conferiscono una capacità analitica fuori dal comune, coronata dall’aver già conquistato un montepremi di 126.000 euro.

Infine, Giuliano Vacca, il ventitreenne giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza peschese, apre il torneo con la sua passione per i Bon Jovi.

Il suo entusiasmo e la sua energia si rivelano un elemento vitale all’interno del gruppo, proiettando un’immagine di giovane talento pronto a lasciare il segno.

Il “Torneo dei Campioni” di Sarabanda non è solo un quiz show, ma un viaggio emozionante nel mondo della musica, un’esplosione di energia e un omaggio all’ingegno e alla passione dei suoi protagonisti.