Savona, 2025: la Polizia in azione per la sicurezza pubblica.

Nel corso del 2025, l’attività operativa della Polizia di Savona ha delineato un quadro complesso e articolato, volto a salvaguardare l’ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

I dati presentati nel consuntivo annuale rivelano un impegno costante e diversificato, che si è tradotto in un’intensificazione dei controlli, nell’applicazione di misure preventive e nell’erogazione di servizi essenziali.

Un elemento significativo è rappresentato dal sequestro di 104 armi da fuoco illegali, risultato diretto di mirate attività di controllo del territorio.

Questa cifra, pur indicando una realtà preoccupante, sottolinea l’importanza delle azioni di prevenzione e disarticolazione delle reti di illegalità che operano nel savonese.

Il fenomeno del possesso illegale di armi rappresenta una seria minaccia alla sicurezza pubblica, e la Polizia ha dimostrato di adottare strategie mirate per contrastarlo, concentrandosi non solo sulla repressione, ma anche sulla ricerca delle cause e delle filiere che alimentano questo mercato clandestino.

L’attività di controllo del territorio, svolta quotidianamente, ha portato all’identificazione di oltre 100.000 persone e al controllo di oltre 20.000 veicoli.

Questo sforzo costante consente di monitorare i flussi di persone e merci, individuare situazioni di potenziale pericolo e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

La profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali che lo caratterizzano, unita all’utilizzo di tecnologie avanzate, permette agli agenti di sviluppare un’efficace strategia di prevenzione e repressione della criminalità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei reati di violenza domestica e di atti persecutori, fenomeni che impattano profondamente sulla vita delle vittime e sulla stabilità sociale.

L’adozione di 76 provvedimenti di ammonimento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel fornire protezione alle persone a rischio e nel perseguire i responsabili di tali reati.

Questi provvedimenti, che prevedono l’obbligo di presentarsi agli organi di polizia e il divieto di avvicinamento alla vittima, rappresentano uno strumento fondamentale per interrompere la spirale della violenza e garantire la sicurezza delle persone.

La tutela della sicurezza pubblica si estende anche al controllo degli spazi pubblici e alla regolamentazione della “movida”, ovvero l’insieme delle attività sociali e di intrattenimento che si svolgono nelle ore serali e notturne.

I 140 esercizi pubblici controllati e le 25 sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza evidenziano la determinazione della Polizia nel contrastare comportamenti illegali, garantire l’ordine e la sicurezza e tutelare la moralità pubblica.

Il potere conferito al questore di sospendere o revocare le licenze degli esercizi commerciali che si rendono protagonisti di gravi disordini, ritrovi di persone pregiudicate o che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, è uno strumento essenziale per mantenere un ambiente urbano vivibile e sicuro.

Infine, l’erogazione di servizi essenziali, come il rilascio di 10.800 passaporti, testimonia la capacità della Polizia di rispondere alle esigenze dei cittadini, facilitando la mobilità internazionale e promuovendo i diritti fondamentali della persona.

Questa attività, apparentemente ordinaria, è fondamentale per garantire il regolare funzionamento della società e per favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio.