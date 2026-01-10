Savona, scoperta resti umani: legame con cacciatore scomparso?

Nella tranquilla campagna savonese, tra le colline che separano Ferrania da Altare, una scoperta agghiacciante ha interrotto la routine di un gruppo di cacciatori.

La presenza di resti umani, rinvenuti in un’area boschiva, ha immediatamente scatenato un’ondata di sgomento e attivato un complesso iter investigativo.

L’allarme, lanciato dagli stessi cacciatori durante una battuta di ricerca, ha mobilitato i Carabinieri, i primi a raggiungere la scena e a mettere in sicurezza l’area.

La posizione del ritrovamento, vicino ad un corso d’acqua, solleva interrogativi preliminari sulla possibile dinamica degli eventi, anche se al momento le indagini sono condotte con il massimo riserbo, per evitare qualsiasi compromissione delle future analisi.

Il silenzio investigativo è dettato dalla necessità di una ricostruzione accurata e di una corretta identificazione dei resti.

La circostanza assume una particolare rilevanza se considerata alla luce della recente scomparsa di Salvatore Fontana, un sessantanista esperto cacciatore, scomparso il 26 ottobre scorso.

Fontana, allontatosi dalla propria abitazione per una battuta venatoria, non ha fatto più ritorno, generando una prolungata ricerca e il coinvolgimento delle autorità.

La connessione potenziale tra il ritrovamento odierno e la scomparsa di Fontana è un elemento centrale dell’indagine, che si muove ora in più direzioni per accertare se vi sia un legame diretto.

Il procuratore della Repubblica di Savona, Ubaldo Pelosi, è stato informato e supervisiona le operazioni.

La sua attenzione è focalizzata sull’identificazione del ritrovamento, che richiederà perizie medico-legali approfondite e, possibilmente, il confronto con i dati anagrafici di Fontana e altre persone scomparse nella zona.

L’esclusione di altre possibili identità richiederà tempo e un’analisi meticolosa.

L’area del ritrovamento è stata accuratamente messa in sicurezza e i Carabinieri stanno conducendo una ricognizione più ampia, alla ricerca di ulteriori elementi che possano far luce sulla vicenda.

La topografia complessa del territorio, caratterizzata da fitti boschi e corsi d’acqua tortuosi, rende le ricerche particolarmente delicate e richiede l’utilizzo di risorse specializzate.

La comunità savonese è scossa da questo tragico evento, che riaccende interrogativi sulla sicurezza nelle aree boschive e sulla fragilità della vita umana.

L’attesa di risposte e la speranza di una risoluzione che possa portare conforto alle famiglie coinvolte sono palpabili nell’aria.

L’indagine, avviata con rigore e professionalità, dovrà seguire ogni pista, escludendo ipotesi e concentrandosi sui fatti, al fine di ricostruire la verità e fare luce su questa vicenda dolorosa.