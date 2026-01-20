Savona, via libera alla riqualificazione dell’ex Adsp: cantiere aperto.

L’Autorità di Sistema Portuale (ASP) del Mar Ligure Occidentale ha lanciato una procedura competitiva per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PTE) finalizzata alla completa riqualificazione dell’edificio situato in Via dei Calafati a Savona, un tempo sede dell’Adsp e gravemente danneggiato da un incendio nel 2018, che lo ha reso inagibile da allora.

L’appalto, stimato in 724.098,88 euro, mira a restituire alla collettività un bene strategico per l’ente portuale, ma anche a ridefinire un’area cruciale per la città di Savona.

Le proposte dovranno essere presentate entro il 2 marzo.

Il presidente dell’ASP, Matteo Paroli, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un punto di svolta, un primo tassello di un progetto più ampio volto non solo alla ricostruzione fisica dell’edificio, ma anche alla sua reintegrazione funzionale e estetica nel contesto urbano.

L’obiettivo è creare uno spazio moderno, versatile e accessibile, che possa accogliere nuove attività e servizi a beneficio della comunità locale, favorendo la connessione tra porto e città.

L’intervento non si limita alla mera riparazione dei danni; si prefigge di innovare la funzionalità dello spazio, integrando criteri di sostenibilità ambientale e accessibilità universale.

Parallelamente, a Genova, sono iniziati interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto Marinai d’Italia, adiacente alla Stazione Marittima e situato sul Ponte dei Mille.

Questi lavori, anch’essi promossi dall’ASP, si concentrano sul ripristino delle impermeabilizzazioni, la sostituzione dei giunti viari e un aggiornamento delle reti di drenaggio, al fine di prevenire infiltrazioni e deterioramenti strutturali.

Il Ponte dei Mille, un’arteria cruciale per l’accesso al porto e alla stazione marittima, necessita di interventi mirati per garantire la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura.

Fino al 19 maggio, l’accesso al ponte sarà limitato al traffico in entrata, mentre la viabilità pedonale rimarrà inalterata.

Questi lavori si inseriscono in un programma di riqualificazione più ampio che coinvolge l’intero complesso del Ponte dei Mille e l’edificio della Stazione Marittima, un’opera storica risalente al 1914, attualmente adibita a terminal crociere.

La stazione marittima, con la sua architettura che testimonia un’epoca di intensa attività portuale e di sviluppo economico, richiede un intervento di restauro conservativo volto a preservare il suo valore storico e a valorizzarne il potenziale funzionale, rispondendo alle esigenze di un traffico crocieristico in continua espansione.

L’azione dell’ASP mira a creare un continuum di interventi, collegando la riqualificazione dell’edificio di Savona con il recupero del patrimonio infrastrutturale genovese, per rafforzare il ruolo del Mar Ligure Occidentale come hub logistico e turistico di primaria importanza.