Sport e Salute: Dialogo tra Scienza e Performance

Sport, Benessere e Performance: Un Dialogo tra Scienza e Pratica SportivaUn’occasione di approfondimento interdisciplinare dedicata al connubio tra attività fisica, salute dell’atleta e strategie di prevenzione si svolgerà il 24 ottobre presso la Sala Capri della Mostra d’Oltremare, nell’ambito della 17esima edizione di Pharmaexpo.

La tavola rotonda, promossa da Minias e Cesport Italia, si propone di esplorare le sfide e le opportunità che emergono quando lo sport e la medicina si incontrano, offrendo spunti di riflessione per allenatori, professionisti sanitari, dirigenti sportivi e appassionati.

Minias, azienda savonese all’avanguardia nella diagnostica di laboratorio, e Cesport Italia, società specializzata nel supporto tecnico e scientifico alla pallanuoto, hanno unito le proprie competenze per sviluppare un approccio innovativo alla gestione della salute dell’atleta.

Questa sinergia riflette una visione che va oltre la semplice performance sportiva, ponendo al centro il benessere e la longevità dell’individuo.

Bruno Pizzochero, titolare di Minias e ex pallanuotista, e Giuseppe Esposito, presidente di Cesport Italia, forte di una solida esperienza nel panorama pallanuotistico italiano, sottolineano come la prevenzione e la diagnosi precoce siano elementi cruciali per ottimizzare i risultati sportivi e minimizzare i rischi di infortuni e patologie correlate all’attività fisica.

La tavola rotonda si prefigge di affrontare temi complessi, tra cui la valutazione del rischio individuale, l’importanza della nutrizione sportiva personalizzata, l’impatto dell’allenamento sulla salute cardiovascolare e la gestione del recupero post-esercizio.

Saranno discussi gli ultimi progressi nella diagnostica biologica applicata allo sport, con un focus particolare sull’identificazione di predisposizioni genetiche a specifiche condizioni mediche e l’ottimizzazione delle strategie di allenamento in base al profilo individuale dell’atleta.

Oltre ai promotori dell’evento, interverranno figure di spicco del panorama sportivo campano, tra cui il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il presidente del comitato regionale campano della federazione nuoto, Giancarlo Bracale, il consigliere nazionale FIN, Luca Piscopo, il presidente provinciale Napoli della federazione pallavolo, Carmine Menna, e il medico della società Cesport Italia, Fabio Mari, affiancato da Germana Esposito.

L’iniziativa si colloca in un contesto di crescente attenzione verso la salute dell’atleta, in linea con le nuove esigenze di un sistema sportivo sempre più esigente e competitivo.

L’obiettivo è fornire strumenti e conoscenze utili per promuovere una cultura sportiva responsabile, orientata al benessere e alla sostenibilità nel tempo.

La tavola rotonda si configura quindi come un momento di confronto e di crescita professionale, con l’auspicio di stimolare nuove collaborazioni e progetti innovativi nel campo dello sport e della salute.