TAPeTAP: Rivoluzione Digitale per i Treni Liguri

Rivoluzionando il viaggio in treno: l’innovativo sistema TAPeTAP per la rete ferroviaria ligureLa mobilità sostenibile e l’esperienza di viaggio ottimizzata diventano realtà per i passeggeri liguri e per tutti coloro che scelgono il treno per esplorare la regione.

A partire dal 20 settembre, la tratta Savona-Ventimiglia inaugura TAPeTAP, un sistema di bigliettazione rivoluzionario introdotto da Trenitalia, destinato a trasformare radicalmente l’accesso ai servizi ferroviari regionali.

L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come ulteriore passo avanti verso un sistema di trasporto pubblico più efficiente e incentrato sul cliente.

TAPeTAP si distingue per la sua semplicità e immediatezza: i viaggiatori potranno acquistare il biglietto in modalità digitale e completare l’operazione con un semplice “tap” della carta di pagamento sulle validatrici posizionate nelle stazioni di partenza e di arrivo.

Questo sistema intuitivo sarà disponibile in tutte le 20 stazioni della tratta Savona-Ventimiglia, offrendo flessibilità e comodità a chiunque utilizzi i treni regionali.

Oltre alla praticità, TAPeTAP introduce un’intelligenza dinamica nella gestione delle tariffe.

Il sistema, infatti, sarà in grado di applicare automaticamente la tariffa più vantaggiosa, tenendo conto anche della possibilità che viaggi singoli possano portare a un costo inferiore rispetto all’acquisto di abbonamenti settimanali o mensili.

Questo approccio personalizzato mira a massimizzare il risparmio per il viaggiatore, offrendo al contempo una maggiore trasparenza e flessibilità.

L’implementazione di TAPeTAP si inserisce in un più ampio piano di miglioramento infrastrutturale e di ascolto costante delle esigenze dei pendolari e delle associazioni di consumatori.

L’assessore Scajola evidenzia come questa innovazione tecnologica rappresenti un elemento chiave per offrire condizioni di viaggio ottimali, in linea con gli standard europei di eccellenza nella mobilità.

L’ambizione è quella di estendere rapidamente questo modello di bigliettazione contactless a tutta la rete ferroviaria ligure entro la fine dell’anno, ampliando così i benefici a un bacino di utenti sempre più vasto.

La nota ufficiale di Trenitalia sottolinea come TAPeTAP non si limiti a semplificare l’accesso al trasporto pubblico, ma contribuisca attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’eliminazione della carta tradizionale si traduce in una diminuzione del consumo di risorse e in una riduzione delle emissioni di CO2, rendendo il viaggio in treno una scelta sempre più consapevole e sostenibile.

Questo sistema incarna una visione di futuro in cui tecnologia e rispetto per l’ambiente convergono per migliorare la qualità della vita dei cittadini.