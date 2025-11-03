Todde sotto pressione: appello, bilancio e un novembre cruciale.

La giunta regionale, guidata da Alessandra Todde, si confronta con un novembre denso di implicazioni legali e finanziarie, navigando in acque agitate che definiscono la sua stessa stabilità.

Il fulcro dell’attenzione rimane l’imminente udienza del 7 novembre, relativa all’appello presentato dalla Presidente contro la sentenza di decadenza, un nodo cruciale che incrocia questioni di legittimità costituzionale, bilanci pubblici e dinamiche politiche interne all’Isola.

L’elaborazione della Manovra finanziaria 2026 rappresenta un’ulteriore sfida, poiché l’ammontare definitivo sarà strettamente legato alle negoziazioni in corso con il Ministero dell’Economia.

La vertenza sulle entrate spettanti alla Regione assume quindi un peso determinante, influenzando la capacità esecutiva del governo regionale e la sua capacità di perseguire le priorità programmatiche.

Questo intreccio tra decisioni giudiziarie e gestione finanziaria sottolinea la complessità del contesto in cui opera l’amministrazione Todde.

L’udienza del 7 novembre si pone come un atto successivo a un percorso legale articolato, iniziato con la sentenza del collegio della prima sezione civile di Cagliari, presieduto da Gaetano Savona.

Questo provvedimento ha scatenato l’appello della Presidente, che si avvia dopo un precedente intervento della Corte Costituzionale.

Quest’ultima, pur non pronunciandosi direttamente sulla decadenza, ha contribuito a circoscrivere i poteri del Collegio di Garanzia, evidenziando i limiti all’interpretazione della normativa elettorale e sollevando interrogativi fondamentali sull’equilibrio dei poteri tra Stato e Regione.

La decisione della Consulta ha innescato un dibattito più ampio sulla separazione dei poteri e sul ruolo del legislatore, rimettendo in discussione le basi stesse del sistema giuridico regionale.

Si prevede che i legali della governatrice, nell’udienza, contestino formalmente la memoria difensiva presentata dall’avvocato Riccardo Fercia, precedentemente legale del Collegio di Garanzia, formulando una richiesta di estromissione.

Questo gesto mira a rafforzare la posizione della Presidente e a circoscrivere il campo di battaglia legale, puntando a un giudizio più imparziale e focalizzato sugli aspetti giuridici specifici del caso.

Nonostante l’urgenza percepita, l’udienza del 7 novembre non dovrebbe portare a una decisione immediata.

L’anticipazione di un rinvio al 27 novembre, data in cui il Tribunale esaminerà l’appello presentato dal consigliere regionale Sandro Porcu, assistito dall’avvocato Piero Franceschi, denota la complessità della questione e la necessità di un approfondimento giuridico più ampio.

Il procedimento, separato da quello riguardante la Presidente, introduce ulteriori livelli di complessità e potenziali sviluppi legali divergenti, contribuendo a un quadro legale frammentato e in evoluzione.

La vicenda Porcu, autonomo rispetto alla questione della Presidente, introduce una variabile che potrebbe influenzare l’esito finale e la percezione pubblica del caso.