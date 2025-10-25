Torino, duri colpo a rete pedopornografica: 5 arrestati

Un’operazione di vasta portata, orchestrata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Torino, in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online e con il coordinamento della Procura di Torino, ha inferto un duro colpo a una rete di distribuzione e detenzione di materiale pedopornografico online.

L’attività, sviluppatasi attraverso una complessa combinazione di indagini tradizionali e operazioni sotto copertura, ha portato all’arresto di cinque individui e alla denuncia di altrettanti, oltre al sequestro di un ingente quantitativo di dispositivi informatici contenenti contenuti illeciti.

L’indagine, frutto di un’analisi approfondita del traffico online e di una meticolosa ricostruzione delle dinamiche di condivisione dei file, ha permesso di individuare ventidue profili meritevoli di ulteriori accertamenti, responsabili della diffusione e dell’acquisizione di materiale pedopornografico, in alcuni casi di estrema gravità e che coinvolgeva minori in età molto tenera.

L’esecuzione dei decreti di perquisizione, supportata dal Cosc di Milano e dalle Sezioni Operative di diverse province piemontesi – Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli – ha permesso di cogliere in flagranza cinque persone, quattro a Torino e una a Novara.

Gli arrestati, uomini di età compresa tra i trent’anni e i sessantuno, non solo detenevano materiale di sfruttamento minorile di varia tipologia, ma si rendevano anche responsabili della sua proliferazione, creando una vera e propria catena di condivisione.

Uno degli arrestati, in particolare, è stato sorpreso a comunicare e trasferire immagini con soggetti terzi, configurando una responsabilità aggiuntiva legata alla divulgazione illecita.

Questo dettaglio evidenzia la pericolosità e la complessità delle dinamiche criminali, che vanno ben oltre la semplice detenzione.

Il materiale informatico sequestrato, di notevole quantità e varietà (computer, hard disk, smartphone, tablet), sarà sottoposto a un’analisi forense approfondita, al fine di ricostruire le connessioni tra gli indagati, individuare ulteriori complici e recuperare prove utili per l’accertamento completo di responsabilità.

Questa fase, cruciale per l’intera indagine, mira a disarticolare la rete criminale e a prevenire la diffusione di ulteriore materiale dannoso.

L’operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine e delle istituzioni nel contrasto a questa forma di crimine online, che rappresenta una grave violazione dei diritti dei minori e una sfida complessa per la sicurezza cibernetica.

La gravità del crimine, la vulnerabilità delle vittime e la vastità della rete criminale richiedono un approccio multidisciplinare e una cooperazione internazionale per proteggere i minori e perseguire i responsabili.