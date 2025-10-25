Traffico in A10: 5 km di coda e rallentamenti tra Genova e Ventimiglia

Un ingorgo di proporzioni significative, esteso per circa cinque chilometri sull’autostrada A10, tratta Genova-Ventimiglia, sta causando notevoli disagi alla circolazione.

La congestione, che si sviluppa tra il nodo di interscambio con l’autostrada A7 e l’area di Genova Pra’, in direzione Ventimiglia, è stata innescata da un incidente stradale.

Un tamponamento, coinvolgendo tre veicoli, ha provocato il ferimento lieve di una persona.

La situazione è stata prontamente gestita dai soccorritori del 118, dalla polizia stradale, e dal personale di Autostrade per l’Italia, la società concessionaria responsabile della gestione della tratta autostradale.

Le operazioni di rilievo, rimozione dei veicoli danneggiati e ripristino della viabilità procedono con la massima celerità, ma l’impatto sull’afflusso dei veicoli è considerevole.

A complicare ulteriormente la situazione, si registrano ulteriori rallentamenti legati a interventi di manutenzione ordinaria.

Un tratto di circa tre chilometri tra il bivio con l’inizio della complanare di Savona e Celle Ligure è interessato da lavori in corso, generando una coda significativa.

Analogamente, un chilometro di coda si è formato tra il bivio che consente l’accesso all’A7 e l’A12 Genova-Livorno e il bivio principale dell’A7/A10, sempre a causa di attività manutentive.

Questi eventi, sommati all’incidente iniziale, rendono la circolazione sull’A10 particolarmente difficoltosa.

Si raccomanda agli automobilisti di pianificare il percorso alternativo, valutando l’uso di strade provinciali o regionali, e di mantenere prudenza e distanza di sicurezza, tenendo conto della densità del traffico e delle condizioni meteorologiche.

L’impatto di queste problematiche si estende non solo ai diretti interessati, ma anche all’intera rete viaria circostante, con potenziali ripercussioni su altre autostrade e strade di scorrimento.

Si invita, inoltre, a consultare regolarmente il sito web di Autostrade per l’Italia o a utilizzare app dedicate per ottenere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico.