Tributo a Falcone e Montinaro: Memoria, Legalità e Donazione a Padova

A Padova, in un commosso tributo alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli eroi caduti con loro – Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani – si è conclusa una significativa tappa di un itinerario dedicato alla riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata e alla promozione della cultura della donazione.

L’iniziativa, che ha visto coinvolte anche Vicenza e Rovigo, si configura come un percorso di consapevolezza volto a onorare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita in difesa dello Stato, vittime silenziose di un’ombra che ha per troppo tempo oscurato il nostro Paese.

La cerimonia, partecipata da una platea eterogenea, ha visto la presenza di figure istituzionali di spicco, tra cui il Questore Marco Odorisio, il Prefetto Giuseppe Forlenza e l’Assessore comunale alla Sicurezza Diego Bonavina, affiancati dal presidente dell’Associazione Nazionale Donatori Nati, Claudio Saltari.

Un momento particolarmente toccante è stata la scoperta della teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l’auto di scorta ridotta in macerie dall’esplosione, un simbolo tangibile della violenza indiscriminata che si è abbattuta su uomini e donne impegnati a difendere i valori della legalità.

Tina Montinaro, figura emblematica di resilienza e coraggio, ha condiviso con gli studenti provenienti dagli istituti scolastici Duca d’Aosta, Calvi, Modigliani e Atestino, un messaggio profondo e universale.

La sua testimonianza ha illuminato il legame indissolubile tra legalità e solidarietà, evidenziando come questi due concetti rappresentino due aspetti complementari di una stessa realtà.

Ha esortato i giovani a non rimanere indifferenti, a non distogliere lo sguardo dalle sofferenze altrui, sottolineando che solo attraverso un impegno collettivo è possibile costruire una società più giusta e inclusiva, in cui nessuno sia lasciato indietro nei momenti di difficoltà.

Il tributo a Capaci si è rivelato quindi non solo un’occasione per ricordare eventi tragici, ma anche un potente stimolo alla riflessione sulla necessità di alimentare una cultura della responsabilità, che sappia coniugare la difesa dei diritti con la promozione del bene comune.

La donazione di sangue, fulcro di questa iniziativa, si configura come un gesto concreto di altruismo e partecipazione, un atto di cittadinanza attiva che testimonia la volontà di costruire un futuro di speranza e di giustizia, un futuro in cui la memoria dei caduti possa trasformarsi in un faro per le generazioni a venire.