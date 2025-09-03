Treni straordinari per la festa di Nostra Signora del Suffragio a Recchì

In vista della celebrazione annuale in onore di Nostra Signora del Suffragio, evento profondamente radicato nel tessuto culturale e religioso della comunità recchiese, e unitamente alla spettacolare pirotecnica che ogni anno attira migliaia di visitatori, la Regione Liguria ha predisposto un significativo potenziamento dell’offerta di trasporto ferroviario.

Tale decisione, frutto di un’attenta analisi delle esigenze derivanti dalla passata edizione – che ha visto un incremento esponenziale del flusso di persone – mira a garantire un accesso agevole e sicuro all’evento, consolidando la sua importanza nel calendario delle manifestazioni liguri.

L’iniziativa, ufficializzata dall’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola, prevede l’impiego di treni straordinari nelle notti del 7-8 e dell’8-9 settembre 2025.

L’introduzione di questi servizi notturni non è semplicemente una risposta alla domanda di trasporto, ma rappresenta un investimento nella sicurezza e nella fruibilità di un patrimonio immateriale di inestimabile valore.

La festa di Nostra Signora del Suffragio, intrecciata alla tradizione dei fuochi d’artificio, incarna un momento di aggregazione sociale e di celebrazione dell’identità ligure.

La pirotecnica, in particolare, è un’esperienza emozionale che coinvolge non solo i presenti, ma anche l’economia locale, generando un impatto positivo in termini di turismo e di promozione del territorio.

Il potenziamento dell’offerta ferroviaria si inserisce in un più ampio piano strategico regionale volto a migliorare la connettività e la sostenibilità del trasporto pubblico, favorendo la mobilità dolce e riducendo la dipendenza dal trasporto privato.

L’incremento dei treni straordinari contribuisce a decongestionare le strade e a minimizzare l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione Europea.

Si tratta di un segnale tangibile dell’impegno della Regione Liguria nel preservare le tradizioni locali, supportare l’economia del turismo e garantire un servizio di trasporto efficiente e sicuro per tutti i cittadini e i visitatori, assicurando che la celebrazione di Nostra Signora del Suffragio e i suoi spettacolari fuochi d’artificio rimangano un momento di gioia e condivisione per la comunità recchiese e per l’intera Liguria.