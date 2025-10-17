118 Anni di Passione Nerazzurra: Atalanta Festeggia la Storia

Oltre un Secolo di Passione Nerazzurra: Atalanta, 118 Anni di Storia, Emozioni e Traguardi Celebrati dai TifosiL’Atalanta Bergamaschi si appresta a celebrare un prestigioso anniversario: 118 anni di storia, passione e successi condivisi con una tifoseria fedele e appassionata.

La società, supportata da un vivace ecosistema di gruppi e associazioni di tifosi, ha orchestrato un ricco programma di eventi per commemorare questa pietra miliare, unendo passato, presente e futuro del club.

Il primo atto celebrativo si concretizzerà domenica, in occasione della partita contro la Lazio, con l’introduzione di una patch commemorativa sulle maglie dei giocatori, un simbolo tangibile del legame tra squadra e tifoseria.

L’attesa è ulteriormente esaltata dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, evento per il quale è stata lanciata una promozione speciale: 118 tagliandi scontati del 50% per le tribune Rinascimento, Ovest e le esclusive aree Pitch View, un’occasione imperdibile per i sostenitori nerazzurri.

Il cuore delle celebrazioni pulserà oggi, con un evento emozionante presso la Curva Sud dello stadio, culminando alle 20:30 con un saluto corale di dirigenti, membri dello staff, calciatori attuali e leggende del passato, direttamente dalla balconata della Curva.

Un momento di condivisione e riconoscenza verso coloro che hanno contribuito a scrivere la storia del club.

La memoria del passato sarà esaltata dalle 18:30 con l’apertura di “Come una seconda pelle”, una mostra straordinaria che espone oltre 300 maglie storiche, un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le divise che hanno vestito i campioni nerazzurri, arricchita da un’area ristoro per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

La cerimonia finale, prevista per le 21:30, sarà dedicata al trionfo europeo, con il velo della statua celebrativa dell’Europa League, un’opera monumentale scolpita grazie alle generose donazioni dei tifosi, alta due metri e pesante cinque tonnellate, già posizionata con cura e rispetto.

Un simbolo tangibile della passione nerazzurra e del sogno europeo che ha emozionato un’intera città.

La statua, un punto di riferimento per i tifosi, testimonia l’impegno e il legame indissolubile tra la squadra e la sua comunità.