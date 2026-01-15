Antismog: Prime restrizioni attivate in Lombardia e Mantova

L’aumento significativo dei livelli di polveri sottili, in particolare il superamento ripetuto della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per le PM10, ha determinato l’attivazione, a partire da domani, delle misure antismog di primo livello in un’area geografica estesa che include le province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova.

Questa decisione, imposta dalla necessità di tutelare la salute pubblica e mitigare l’impatto ambientale dell’inquinamento atmosferico, si inserisce in un quadro normativo più ampio volto a gestire l’emergenza qualità dell’aria.

Le restrizioni introdotte non si limitano a una mera limitazione della circolazione veicolare, ma rappresentano un intervento complesso e articolato che incide su diversi settori.

In merito al traffico, il divieto di circolazione, applicato ai veicoli diesel fino alla classe Euro 4 e ai veicoli a benzina fino alla classe Euro 1, si estende ai comuni che superano i 30.000 abitanti e a quelli che hanno volontariamente aderito al piano antismog.

Questa misura, pur se temporanea, mira a ridurre drasticamente le emissioni inquinanti derivanti dal parco circolante, incentivando l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili e, laddove possibile, l’adozione di alternative come il trasporto pubblico o la mobilità ciclabile.

Parallelamente, vengono introdotte limitazioni nell’ambito del consumo energetico domestico, con un invito alla moderazione delle temperature massime negli edifici.

Tale provvedimento, apparentemente semplice, si inserisce in una logica più ampia di sensibilizzazione verso un utilizzo più responsabile delle risorse energetiche e di un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Le restrizioni si estendono inoltre all’utilizzo di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa, con un divieto specifico per quelli classificati fino a tre stelle.

Questa misura, particolarmente significativa in un contesto in cui il riscaldamento domestico a legna è ancora ampiamente diffuso, riflette una crescente consapevolezza degli impatti negativi sulla qualità dell’aria derivanti dalla combustione di biomassa.

Vengono imposte restrizioni anche alle pratiche agricole, con il divieto di spandimento di liquami zootecnici, una fonte significativa di emissioni di ammoniaca e altri inquinanti.

Il divieto di combustione all’aperto, infine, mira a prevenire l’emissione di particolato derivante da pratiche agricole o attività ricreative.

Si fa presente che, in deroga al divieto generale di combustione all’aperto, sono ammesse attività rituali o rievocazioni storiche che prevedano falò o fuochi, purché debitamente autorizzate e riconosciute dai Comuni, a testimonianza della volontà di conciliare le misure di protezione ambientale con la salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio culturale immateriale.

L’implementazione di queste misure sottolinea l’urgenza di affrontare con determinazione il problema dell’inquinamento atmosferico e l’importanza di un approccio integrato che coinvolga cittadini, istituzioni e imprese, al fine di garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti.