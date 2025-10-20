Atalanta-Lazio: Amaro 0-0, ma Juric vede il futuro

L’Atalanta esce dal confronto con la Lazio con un tabellone che ferma lo score a zero, ma con l’amaro sapore di un potenziale sprecato.

Ivan Juric, con una punta di frustrazione velata da un’innegabile positività, esprime l’auspicio che il destino possa ristabilire un equilibrio in termini di punti.

Al di là del risultato, la prestazione bergamasca si è rivelata un concentrato di intensità e opportunità mancate, un’analisi che rivela una squadra in evoluzione.

La partita, definita da Juric “eccellente sotto tutti gli aspetti”, ha visto protagonisti Lookman, Zappacosta ed Ederson, i quali hanno incarnato un modello di gioco basato su una solida fase difensiva e transizioni rapide.

In particolare, la prova di Lookman nel secondo tempo è stata fulgida, non solo per le occasioni create – culminate in un salvataggio miracoloso di Provedel – ma anche per la sua dedizione in fase difensiva, testimoniando una versatilità tattica che arricchisce l’apporto alla squadra.

L’assenza di un attaccante puro non ha frenato la creatività dell’Atalanta, che nel venticinque minuti centrali del secondo tempo ha sfiorato ripetutamente il gol.

Juric sottolinea come, nonostante una prima frazione meno incisiva, la squadra abbia dimostrato di possedere le capacità per generare pericoli alla porta avversaria, un elemento cruciale per il futuro.

L’imminente rientro di Scamacca confermerà la volontà di mantenere una struttura offensiva più canonica, ma l’esperienza di queste partite senza un centravanti di ruolo ha offerto spunti interessanti per variare gli schemi di gioco.

Il tecnico croato non risparmia apprezzamenti per i singoli, focalizzandosi su giovani emergenti e un veterano tornato a brillare.

Bernasconi, con una prova di sostanza e intelligenza tattica, si è distinto nell’ardua missione di arginare Cancellieri e Isaksen, senza rinunciare a contribuire alla spinta offensiva.

Ahanor, pur con margini di miglioramento, ha mostrato buone qualità, suggerendo un potenziale ancora inespresso.

Zappacosta, reduce da un periodo di difficoltà, ha ritrovato la brillantezza che lo contraddistingue, offrendo una performance di alto livello.

Guardando al futuro, Juric invita alla cautela, sottolineando che ogni partita rappresenta un capitolo a sé stante in un ciclo di sette incontri cruciali.

La sfida contro lo Slavia Praga, prevista come particolarmente impegnativa a causa dell’aggressività degli avversari, richiederà una concentrazione massima e una lucidità tattica.

L’Atalanta, forte delle proprie idee di gioco e animata da una forte volontà di vittoria, è pronta a confrontarsi con le prossime sfide, con la speranza di trasformare il talento espresso in risultati concreti.

Il percorso è in salita, ma la squadra dimostra di possedere le risorse per competere e ambire a traguardi importanti.