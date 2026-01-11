Bergamo, microcriminalità: due minori arrestati, città sotto shock.

Bergamo è scossa da un episodio di microcriminalità che coinvolge minori, sollevando interrogativi inquietanti sulla sicurezza percepita e sulle dinamiche sociali in atto.

Due ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in seguito a una serie di rapine che hanno visto come vittime coetanei e giovani adulti.

Gli eventi, avvenuti nella zona di via Gavazzeni e nelle adiacenze del sovrappasso ferroviario, delineano un quadro allarmante di prevaricazione e intimidazione.

Il primo episodio, consumatosi all’incrocio tra via Gavazzeni e corso Europa, ha visto una vittima costretta a cedere un paio di cuffie wireless ad un gruppo di giovani.

La dinamica è stata caratterizzata da minacce verbali e una rapidità di azione che suggerisce una certa pianificazione o, quantomeno, una spregiudicatezza preoccupante.

La resistenza della vittima a consegnare la seconda cuffia ha innescato una reazione più violenta, con un aggressore che ha strappato l’accessorio dall’orecchio del giovane.

Subito dopo, due ragazzi di diciotto anni si sono avvicinati alle volanti in pattuglia, denunciando di essere stati anch’essi vittime delle stesse persone, costretti a cedere un cappellino di marca e un pacchetto di sigarette sotto minaccia e con l’uso della forza fisica, manifestata attraverso calci alle gambe.

Questo secondo episodio amplia lo spettro delle vittime e suggerisce un’escalation nella violenza e nell’audacia dei responsabili.

La convergenza delle testimonianze indica una chiara organizzazione, o quantomeno un’associazione di intenti, tra i minori coinvolti.

Le immediate ricerche da parte degli agenti hanno permesso di individuare i presunti responsabili lungo il percorso ciclabile diretto a via Ozananam.

La loro cattura non è stata priva di difficoltà: uno dei minori è stato bloccato immediatamente, mentre l’altro ha tentato la fuga immergendosi nel letto del torrente Morla, costringendo un agente a seguirlo in acqua per fermarlo.

Il recupero degli oggetti rubati, cuffie e cappellino, e la loro restituzione ai legittimi proprietari, rappresenta un piccolo sollievo in un contesto più ampio di crescente preoccupazione.

L’episodio pone interrogativi fondamentali sulla marginalizzazione sociale, sull’influenza dei modelli di comportamento violento veicolati dai media e, non ultimo, sull’efficacia dei programmi di prevenzione e recupero dei minori a rischio.

La ricerca dei complici ancora in libertà sottolinea l’urgenza di un’indagine più approfondita per fare luce sull’intera rete di relazioni che potrebbe essere coinvolta in questi atti criminali.

La vicenda si configura come un campanello d’allarme per l’intera comunità, esortando a una riflessione collettiva e a un impegno concreto per la sicurezza e il benessere dei giovani.