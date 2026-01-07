Bergamo, omicidio: indagato tunisino per la morte di Hassan Matrid.

La comunità di Bergamo è scossa da un omicidio che getta una luce inquietante sulle dinamiche di un rapporto professionale e personale interrotto bruscamente.

Un uomo di 53 anni, cittadino tunisino, è stato formalmente indagato a seguito di un’operazione condotta dalla Procura di Bergamo, in relazione alla scomparsa e al ritrovamento del corpo di Hassan Matrid, un cittadino egiziano di 43 anni.

Il cadavere di Matrid venne scoperto il 5 gennaio lungo il margine di una strada provinciale in prossimità di Taleggio, un paesino situato nella provincia bergamasca.

L’indagine, condotta dai Carabinieri, si è avvalsa di una complessa e meticolosa analisi forense digitale e fisica.

L’approccio investigativo ha integrato l’esame dei tabulati telefonici della vittima, ricostruendo i suoi ultimi contatti e i movimenti, con la revisione di un vasto corpus di dati provenienti da sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, e da sistemi automatizzati di lettura delle targhe.

Questa sinergia di strumenti ha permesso agli inquirenti di identificare il veicolo, un furgone, utilizzato per trasportare il corpo di Matrid fino al luogo dove è stato poi ritrovato.

L’indagine ha rivelato che il proprietario del furgone, l’uomo ora indagato, intratteneva con la vittima un rapporto di natura lavorativa, sebbene non esclusivamente professionale.

Le loro interazioni, descritte come occasionali, riguardavano piccoli lavori edili.

La natura di questi lavori, e l’evoluzione del loro rapporto, costituiscono ora un punto cruciale dell’indagine.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al tragico epilogo, analizzando la cronologia dei contatti, l’ammontare e la natura dei pagamenti effettuati e qualsiasi segnale di tensione o conflitto potesse essersi instaurato tra i due uomini.

La scoperta del veicolo e l’identificazione del suo proprietario rappresentano una svolta significativa nell’inchiesta, fornendo agli investigatori un elemento tangibile per ricostruire le circostanze della morte di Hassan Matrid.

L’attenzione si concentra ora sull’analisi dei tabulati telefonici e dei video per delineare con precisione il percorso del furgone e per verificare eventuali testimonianze a carico dell’indagato.

L’indagine si propone di accertare non solo la responsabilità dell’uomo nel decesso di Matrid, ma anche di fare luce sulle motivazioni che hanno portato a questo atto violento, esplorando le dinamiche interpersonali e professionali che hanno caratterizzato il loro rapporto.