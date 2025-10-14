Bergamo-Tanzania: Incontro per una Collaborazione Strategica

Nella cornice storica e vivace della sede universitaria di Bergamo, in via dei Caniana, si è svolta una significativa visita istituzionale.

L’ambasciatore designato della Repubblica Unita di Tanzania in Italia, Mbarouk Nassor Mbarouk, ha incontrato rappresentanti dell’Università degli Studi di Bergamo, segnando un capitolo importante nel crescente dialogo tra l’ateneo e il continente africano.

L’incontro, a cui hanno preso parte figure chiave dell’istituzione universitaria, ha visto la partecipazione della Professoressa Laura Viganò, punto di riferimento per le relazioni con l’Africa e direttrice del Centro Studi e Servizi per lo Sviluppo Sostenibile (Cesc), incaricata dal rettore di coltivare un ponte strategico tra le due culture.

Al suo fianco, la Professoressa Federica Burini, delegata del rettore per il Public Engagement e guida di Orobie Lab, un laboratorio di innovazione sociale che punta a generare impatto concreto sul territorio.

La Professoressa Silvana Signori, presidente della prestigiosa Laurea Magistrale in Accounting, Governance and Sustainability, ha portato la sua expertise in ambito economico e responsabilità sociale, mentre il Professoressa Stefano Morosini, delegato del rettore per la ricerca internazionale in area umanistico-giuridica, ha contribuito con la sua visione sulle implicazioni legali e culturali della cooperazione.

L’evento non si è limitato a una mera formalità diplomatica.

Ha rappresentato un’occasione per delineare una strategia di collaborazione più ampia e articolata, che si propone di superare le tradizionali forme di assistenza allo sviluppo.

L’obiettivo primario è la creazione di un partenariato basato sulla parità, che favorisca lo scambio di competenze, la condivisione di risorse e la co-progettazione di soluzioni innovative per le sfide comuni.

L’Università di Bergamo, con la sua vocazione all’eccellenza nella ricerca e all’impegno sociale, si pone come partner ideale per la Tanzania in un contesto globale caratterizzato da crescenti disuguaglianze e necessità di affrontare temi cruciali come il cambiamento climatico, la gestione delle risorse naturali, la governance e la promozione di un’economia circolare.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di internazionalizzazione dell’ateneo orobico, che mira a rafforzare il suo ruolo di protagonista nel panorama accademico internazionale e a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile per tutti.

La visita dell’ambasciatore designato ha dunque gettato le basi per una collaborazione proficua e duratura, che promette di portare benefici tangibili sia per l’Università di Bergamo che per la Repubblica Unita di Tanzania.

L’attenzione si focalizzerà sullo sviluppo di programmi di scambio studentesco e di ricerca congiunta, nonché sulla creazione di opportunità di formazione professionale per giovani africani, contribuendo a rafforzare i legami culturali ed economici tra i due paesi.