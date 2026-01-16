Biglietti Italia-Irlanda Nord: Apertura Venerdì, Fase per Fase!

L’attesa è quasi giunta al culmine: venerdì 6 febbraio alle ore 12:00 si aprirà ufficialmente la finestra di accesso ai biglietti per Italia-Irlanda del Nord, un incontro cruciale, una semifinale di play-off per il Mondiale 2026 che si svolgerà il 26 marzo allo stadio Gewiss Arena di Bergamo.

La Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ha annunciato con precisione il calendario delle vendite, strutturandolo in fasi differenziate per garantire un accesso equo e mirato.

La prima ondata di vendita, aperta fino al 10 febbraio, sarà dedicata prioritariamente ai membri del programma Vivo Azzurro Membership Card, un’iniziativa della FIGC volta a premiare la fedeltà dei sostenitori della Nazionale.

Questa fase privilegiata riflette l’impegno della Federazione verso i suoi membri più affezionati, coloro che rappresentano il cuore pulsante del tifo azzurro.

Successivamente, dal 10 al 16 febbraio, si aprirà una seconda fase, rivolta ad una platea più ampia, comprensiva degli abbonati all’Atalanta – società proprietaria dello stadio di Bergamo – e di coloro che hanno già precedentemente dimostrato il loro interesse acquistando i biglietti per la recente amichevole contro l’Estonia, svoltasi il 5 settembre.

Questa inclusione riconosce il supporto costante offerto dalla tifoseria locale e da coloro che hanno espresso un vivo desiderio di sostenere la Nazionale.

L’acquisto dei biglietti sarà gestito tramite i canali autorizzati Vivaticket, sia fisicamente presso i punti vendita convenzionati, sia online attraverso le piattaforme digitali figc.

vivaticket.it e vivaticket.com.

La FIGC, consapevole dell’importanza di rendere l’evento accessibile a tutti, ha previsto una politica tariffaria agevolata, con riduzioni dedicate a nuclei familiari, giovani under 12, under 18 e anziani over 65.

I dettagli specifici relativi alle fasce di prezzo dei diversi settori dell’impianto saranno comunicati nei prossimi giorni, al fine di consentire ai tifosi di pianificare al meglio il proprio accesso all’incontro.

L’evento rappresenta un momento cruciale per il calcio italiano, una vetrina di emozioni e passione che coinvolgerà l’intera nazione.