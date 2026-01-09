Brescianini alla Fiorentina: Affare con clausola, la salvezza è chiave

L’operazione che ha visto Marco Brescianini transitare dall’Atalanta alla Fiorentina si configura come un’operazione strategica per entrambi i club, con un impatto significativo per il calciomercato estivo.

La cifra complessiva, stimata intorno agli 11,5 milioni di euro, riflette il potenziale e la crescita dimostrati dal centrocampista classe 2000 durante la sua esperienza a Bergamo.

La formula contrattuale adottata, un prestito oneroso con diritto di opzione e successivo obbligo di acquisizione, introduce un elemento di condizionalità cruciale: la salvezza della Fiorentina.

Questo meccanismo, pur garantendo alla Viola la possibilità di valutare a fondo le prestazioni del giocatore nel contesto del campionato, impone al club toscano un obiettivo primario di mantenimento della categoria per poter esercitare definitivamente l’opzione e completare l’operazione.

La cifra di 1,5 milioni rappresenta il corrispettivo per il periodo di prestito, mentre i 10 milioni sono destinati a compensare l’Atalanta una volta che la condizione legata alla salvezza sarà soddisfatta.

L’arrivo di Brescianini a Bergamo, il 16 agosto dell’anno precedente dal Frosinone sempre in prestito con diritto di riscatto, ha segnato un periodo di crescita professionale per il giocatore.

In 50 presenze con la maglia nerazzurra, Brescianini ha contribuito con 7 reti, dimostrando versatilità e qualità nel ruolo di centrocampista.

La sua capacità di inserirsi in diversi schemi di gioco e la sua visione di gioco hanno reso l’Atalanta più dinamica e imprevedibile.

L’operazione rappresenta anche una risposta alle esigenze tattiche della Fiorentina, che ricerca elementi in grado di garantire dinamismo e inserimenti offensivi dalla mediana.

La sua presenza potrebbe rafforzare il centrocampo viola, offrendo alternative e soluzioni in diverse fasi di gioco.

Per l’Atalanta, la cessione, sebbene possa lasciare un vuoto a centrocampo, libera risorse per investimenti in altri settori della squadra, mantenendo allo stesso tempo una potenziale fonte di guadagno elevata in caso di successo della Fiorentina.

L’accordo testimonia l’importanza di clausole legate alle prestazioni sportive nei contratti di calciatori moderni, che bilanciano i rischi e i benefici per tutte le parti coinvolte.