Funicolare Bergamo: un mese di stop per manutenzione straordinaria.

La storica funicolare che lega Colle Aperto al cuore di Bergamo Alta con il pittoresco quartiere di San Vigilio, arteria vitale per il turismo e la mobilità urbana, sospenderà temporaneamente la sua attività.

L’Azienda Trasporti Bergamaschi (ATB) ha annunciato una chiusura programmatica, con inizio il 3 novembre e termine previsto per il 5 dicembre.

Questo intervallo di oltre un mese è necessario per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, cruciali per garantire la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto nel lungo termine.

La decisione non è frutto di un’emergenza, bensì una rigorosa applicazione delle normative di sicurezza.

La funicolare, come tutti gli impianti di questo tipo, è soggetta a revisioni quinquennali obbligatorie, un processo che va ben oltre la semplice verifica di routine.

Questi controlli approfonditi comprendono l’analisi dettagliata di ogni componente meccanica, elettrica e strutturale, con l’obiettivo di individuare e risolvere potenziali criticità prima che possano compromettere il corretto funzionamento.

La revisione quinquennale non si limita all’ispezione visiva, ma include test di carico, analisi dei materiali, aggiornamento dei sistemi di sicurezza e, ove necessario, la sostituzione di componenti usurati.

L’impianto sarà sottoposto a un’analisi multidisciplinare che coinvolgerà ingegneri, tecnici specializzati e personale qualificato, per garantire che ogni aspetto sia valutato nel dettaglio.

Consapevole dell’importanza del collegamento tra Colle Aperto e San Vigilio, ATB ha predisposto un servizio di trasporto sostitutivo con autobus di linea, specificamente la linea 21.

Questo provvedimento mira a minimizzare i disagi per i residenti, i visitatori e i pendolari che abitualmente utilizzano la funicolare.

L’impiego di autobus garantisce la continuità del servizio, sebbene con tempi di percorrenza leggermente più lunghi rispetto all’impianto funicolare.

La chiusura temporanea della funicolare rappresenta un’opportunità per implementare miglioramenti non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche per ottimizzare l’efficienza dell’impianto.

Si valutano possibili interventi di ammodernamento, volti a ridurre i consumi energetici e a migliorare l’esperienza di viaggio.

Questo intervento di manutenzione straordinaria è un investimento nel futuro della funicolare, un simbolo storico e culturale di Bergamo, e un tassello fondamentale per la fruibilità del patrimonio paesaggistico e architettonico della città.

La ripresa del servizio è prevista con un impianto rinnovato e pronto ad affrontare le sfide del futuro, confermando il suo ruolo di connessione privilegiata tra il cuore della città alta e le sue gemme nascoste.