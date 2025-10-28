Halloween a Bergamo: sequestrati oltre 17.000 articoli pericolosi

La vigilanza sulle merci destinate alla celebrazione di Halloween ha portato alla luce un quadro preoccupante nel territorio bergamasco, con il Corpo delle Guardie di Finanza di Bergamo che ha interrotto la commercializzazione di oltre 17.000 articoli potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

L’operazione, intensificata in vista della tradizionale festa, ha coinvolto rappresentanti legali di società di import-export, ora segnalati all’autorità giudiziaria per presunte violazioni del Codice del Consumo.

L’indagine, condotta dai finanzieri della compagnia di Treviglio, ha mirato a identificare attività commerciali della Bassa pianura bergamasca che offrivano in vendita prodotti decorativi, costumi e accessori non conformi agli standard di sicurezza europei.

L’attenzione è stata particolarmente focalizzata su articoli destinati a un pubblico ampio, comprendente in larga misura bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, una fascia d’età particolarmente vulnerabile.

Le criticità rilevate non si limitano alla semplice non conformità tecnica.

Gli articoli sequestrati presentavano, in molti casi, profili di rischio più complessi, legati alla composizione chimica dei materiali impiegati, alla presenza di piccole parti staccabili con potenziale rischio di ingestione, e alla scarsa resistenza meccanica, fattori che aumentano il rischio di infortuni.

Si sono riscontrate, ad esempio, decorazioni con vernici contenenti piombo, maschere realizzate con materiali infiammabili, e costumi privi di etichette informative sui materiali utilizzati e sulle modalità di lavaggio e manutenzione.

Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione da parte delle autorità competenti verso la sicurezza dei prodotti destinati ai bambini, soprattutto in occasione di festività che vedono un’impennata della domanda e, di conseguenza, un aumento del rischio di importazioni illegali e prodotti contraffatti.

La commercializzazione di articoli non sicuri non rappresenta solo una violazione delle normative europee, ma anche una grave minaccia alla salute e all’incolumità dei minori.

L’intervento delle Guardie di Finanza sottolinea l’importanza di un controllo capillare del mercato e l’imperativo per i consumatori di esercitare un acquisto consapevole, verificando sempre l’origine e le certificazioni dei prodotti offerti, e preferendo articoli provenienti da fonti affidabili e trasparenti.

La collaborazione tra le forze dell’ordine, le autorità sanitarie e le associazioni di consumatori si rivela fondamentale per garantire un Halloween sicuro e divertente per tutti.