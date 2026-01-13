Kossounou rientra: l’Atalanta ritrova un punto chiave.

Il ritorno di Odilon Kossounou all’orizzonte calcistico dell’Atalanta, più precisamente al centro sportivo di Zingonia, segna una tappa significativa nel calendario nerazzurro.

Mercoledì mattina, il difensore ivoriano si rimetterà in carreggiata, rientrando a disposizione del tecnico Raffaele Palladino dopo un’intensa parentesi internazionale.

La sua esperienza in Coppa d’Africa, conclusasi con l’amara eliminazione ai quarti di finale contro l’Egitto, ha rappresentato un banco di prova cruciale per le sue capacità e la sua resilienza.

La competizione continentale ha visto Kossounou protagonista assoluto, confermato titolare in ogni partita.

La sua presenza costante nel modulo tattico della Costa d’Avorio, sia durante la fase a gironi – affrontando Mozambico, Camerun e Gabon – che nell’adrenalina degli ottavi contro il Burkina Faso, testimonia il peso e la fiducia riposta in lui dal commissario tecnico.

Il torneo non solo ha offerto a Kossounou l’opportunità di mettere in mostra il proprio talento su un palcoscenico internazionale, ma ha anche contribuito a plasmare ulteriormente la sua esperienza calcistica, affinando le sue capacità di lettura del gioco, la sua gestione delle energie e la sua capacità di adattamento a situazioni di alta pressione.

Il rientro del difensore ivoriano infonde nuova linfa all’organico atalantino, particolarmente in vista dell’impegno di venerdì sera contro il Pisa, un incontro che si preannuncia cruciale nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A.

La sua versatilità, che gli consente di ricoprire con efficacia diversi ruoli all’interno della linea difensiva, rappresenta un valore aggiunto per Palladino, offrendo al tecnico maggiore flessibilità tattica e la possibilità di modulare la squadra in base alle esigenze del momento.

Oltre all’apporto qualitativo, il ritorno di Kossounou contribuisce a rafforzare lo spirito di squadra, reintegrando un elemento chiave nella dinamica di gruppo.

La sua esperienza maturata in Coppa d’Africa, con le sfide intense e le responsabilità che ne derivano, può fungere da stimolo per i compagni, trasmettendo un senso di determinazione e consapevolezza che sarà fondamentale per affrontare il resto della stagione con ambizione e fiducia.

La sua presenza sul campo e fuori rappresenta un punto di riferimento per i giovani talenti nerazzurri, contribuendo a consolidare la filosofia di gioco improntata all’equilibrio, all’aggressività e alla ricerca continua dell’eccellenza.