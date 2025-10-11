Lamborghini in fuga: inseguimento mozzafiato tra Brescia e Bergamo

La notte si è tinta di adrenalina tra le province di Brescia e Bergamo, teatro di un inseguimento mozzafiato che ha messo a dura prova la prontezza dei Carabinieri e la sicurezza pubblica.

Un bolide Lamborghini Huracan Evo, un concentrato di potenza con i suoi 640 cavalli, ha trasformato le strade di Cologne in una pista di fuga, sfidando l’autorità e mettendo a repentaglio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

La situazione è degenerata quando il veicolo, ignorando l’alt imposto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, ha dato inizio a una rocambolesca corsa, caratterizzata da sorpassi improvvisi, traiettorie rischiose e una velocità insostenibile.

L’inseguimento, un vero e proprio balletto pericoloso, si è sviluppato per diversi chilometri, attraversando paesaggi e superando limiti imposti dal codice.

La corsa si è conclusa, con un finale tanto drammatico quanto necessario, nel territorio di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo.

Lì, i militari, con un intervento tempestivo e mirato, sono riusciti a bloccare il veicolo, ponendo fine alla pericolosa fuga.

L’identificazione del conducente ha rivelato un uomo di 36 anni, nato in Kosovo, le cui condizioni psicomotorie erano gravemente compromesse dall’assunzione di alcol.

Le conseguenze legali per l’uomo sono state immediate e severe.

Oltre a una sanzione pecuniaria di ingente valore, gli è stata ritirata la patente di guida e sono state applicate numerose sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada, con particolare riferimento all’eccesso di velocità e al mancato rispetto dell’ordine di fermo.

Il Comando Carabinieri di Chiari ha sottolineato come l’episodio, pur nella sua drammaticità, evidenzi l’importanza cruciale del rispetto delle norme del Codice della Strada e del lavoro incessante e coordinato delle forze dell’ordine.

Questo episodio rappresenta un campanello d’allarme: la guida in stato di ebbrezza, unita alla condotta spericolata e all’utilizzo di veicoli ad alte prestazioni, costituisce una minaccia concreta alla sicurezza stradale, richiedendo un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti – cittadini, forze dell’ordine e istituzioni – per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione.

La sicurezza pubblica non è un optional, ma un diritto inviolabile che si conquista con il rispetto delle regole e la consapevolezza delle proprie azioni.