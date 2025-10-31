Leao a rischio, ma rientrano Jashari e Estupinan: il Milan si prepara.

La preparazione del Milan in vista del cruciale confronto con la Roma si presenta segnata da un’incertezza di peso: quella relativa all’inclusione di Rafael Leao.

L’attaccante, che ha manifestato difficoltà fisiche durante la recente partita contro l’Atalanta, non ha partecipato alla sessione odierna, alimentando i dubbi sulla sua disponibilità per l’impegno domenicale al San Siro.

La sostituzione prematura a Bergamo, conseguenza di una condizione non ottimale, suggerisce una problematica localizzata all’articolazione dell’anca, un elemento che potrebbe compromettere l’apporto offensivo del giocatore in un match di vitale importanza.

La sua assenza, in caso di conferma, richiederebbe un’attenta riorganizzazione tattica da parte di mister Allegri, che dovrebbe trovare soluzioni alternative per garantire la pericolosità in avanti.

Parallelamente, il quadro generale si arricchisce di un segnale positivo: il rientro in gruppo di Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Dopo periodi di assenza dovuti a infortuni, i due giocatori hanno completato l’allenamento con i compagni, rendendosi disponibili per la delicata sfida contro la Roma.

La loro riconferma rappresenta un elemento di rinforzo per una squadra che, dopo i recenti risultati parziali contro Pisa e Atalanta, necessita di ritrovare solidità e convinzione.

L’apporto di Jashari e Estupinan, con la loro esperienza e versatilità, potrebbe risultare determinante per affrontare un avversario come la Roma, noto per la sua organizzazione difensiva e la capacità di imporre il proprio gioco.

La sfida, dunque, si preannuncia complessa e l’auspicio è che il Milan riesca a capitalizzare il ritorno dei giocatori infortunati, mitigando l’incognita legata alla condizione fisica di Leao e riconquistando i tre punti che mancano per alimentare le ambizioni stagionali.

La partita non è solamente un evento sportivo, ma un banco di prova per la resilienza e la capacità di adattamento di una squadra desiderosa di dimostrare il proprio valore.