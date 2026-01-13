Lombardia premia gli atleti universitari: un modello innovativo per il futuro.

La Regione Lombardia celebra l’eccellenza, coniugando sportivo e accademico, attraverso un riconoscimento ufficiale dedicato agli atleti universitari che si sono distinti nei Campionati Nazionali Universitari 2025, sotto l’egida del Cus (Centro Universitario Sportivo).

Un evento che sancisce l’impegno regionale nel promuovere la “Dual Career”, un modello innovativo che sta trovando terreno fertile proprio in Lombardia, considerata un vero e proprio laboratorio nazionale per la sua implementazione.

La cerimonia, tenutasi a Palazzo Lombardia, ha visto la partecipazione del sottosegretario Federica Picchi, che ha sottolineato come la Lombardia si posizioni come leader in Italia per l’offerta di percorsi di “Dual Career”.

Questi percorsi mirano a formare non solo campioni sportivi di alto livello, ma anche professionisti preparati e competenti, pronti ad affrontare con successo le sfide del mondo del lavoro, al di là dell’attività agonistica.

Circa 500 studenti, iscritti a 16 istituti universitari sparsi per la regione, beneficiano attualmente di questo modello ibrido, che riconosce e valorizza il potenziale degli atleti, offrendo loro un supporto educativo e professionale di eccellenza.

Tra gli atenei coinvolti figurano prestigiosi istituti come la Bocconi, l’Università Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bergamo e Brescia, l’Università degli Studi di Milano, Pavia, l’Insubria, l’IED, il Politecnico di Milano, l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, testimoniando la diffusione capillare di questa iniziativa.

La cerimonia, ambientata nel Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi, ha offerto agli atleti l’opportunità di condividere le loro esperienze, raccontando il percorso di dedizione, impegno e sacrifici che li ha portati a raggiungere l’apice del successo sportivo, affiancato al rigore dello studio.

Ogni medaglia d’oro è stata celebrata con una targa commemorativa, simbolo del riconoscimento ufficiale per l’impegno e il talento dimostrati.

L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nel futuro dei giovani lombardi, capaci di incarnare i valori di competizione, resilienza e continuo miglioramento, elementi imprescindibili sia nel mondo dello sport che in quello professionale.

Il futuro del territorio lombardo si costruisce valorizzando il connubio tra sport, studio e sviluppo personale.