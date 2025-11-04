Milano, aggressione a coltellate: arrestato con precedenti psichiatrici.

L’ondata di sgomento che ha investito Milano lunedì mattina, in seguito all’aggressione a coltellate di Anna Laura Valsecchi, funzionaria di Finlombardia in Piazza Gae Aulenti, ha trovato una risposta con l’arresto di Vincenzo Lanni, un uomo di 59 anni originario di Bergamo.

La sua cattura, avvenuta in un albergo milanese, ha permesso il rinvenimento di indumenti che, secondo le indagini dei Carabinieri, corrispondono a quelli indossati durante l’efferato gesto.

L’episodio solleva interrogativi profondi e disorienta, poiché, almeno dalle prime ricostruzioni, non emergono legami preesistenti tra la vittima e l’aggressore.

Questo elemento, unito alla gravità dell’atto, sposta l’attenzione sulla complessa psiche del presunto responsabile e sulle dinamiche che potrebbero aver motivato un gesto così violento e apparentemente insensato.

Il profilo di Lanni non è quello di un criminale recidivo, almeno in termini di precedenti penali formali.

Tuttavia, la sua storia rivela un passato segnato da un episodio simile, risalente al 2015.

In quell’occasione, era stato arrestato per aver accoltellato due anziani pensionati, rispettivamente a Villa di Serio e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

Le sue motivazioni, esposte in sede di interrogatorio, erano legate a un profondo senso di frustrazione e insoddisfazione nei confronti della propria esistenza, percepita come un fallimento.

La vicenda del 2015 aveva portato a una diagnosi di disturbi psichiatrici e a una dichiarazione di parziale infermità mentale.

La conseguente condanna, inflitta nel 2016, prevedeva otto anni di reclusione, integrati da ulteriori tre anni da scontare in un istituto di salute mentale.

Questa precedente vicenda pone ora la questione della gestione e del monitoraggio dei pazienti con disturbi psichiatrici, nonché della valutazione dei rischi potenziali per la sicurezza pubblica.

L’arresto di Lanni e l’aggravante della nuova aggressione innescano un dibattito urgente sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto psicologico, di prevenzione della violenza e di riabilitazione per individui con problematiche psichiatriche, garantendo al contempo la tutela della collettività.

L’episodio ci costringe a riflettere sulla fragilità umana, sui percorsi di sofferenza e sull’importanza di un approccio multidisciplinare che coinvolga servizi sociali, psicologi, psichiatri e forze dell’ordine per prevenire e gestire situazioni potenzialmente pericolose.