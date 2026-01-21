Nuovo rinvio per Sharon Verzeni: il caso Sangare in attesa.

Il procedimento giudiziario relativo alla tragica scomparsa di Sharon Verzeni, una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica, si è nuovamente interrotto, rimandando l’attesissima udienza a una data successiva, il 25 febbraio.

Questa dilazione è stata richiesta dall’avvocato Tiziana Bacicca, subentrata recentemente nel ruolo di legale di Moussa Sangare, il principale sospettato nel caso.

La nomina di un nuovo difensore, avvenuta il 13 dicembre, ha implicato una necessità imprescindibile: quella di consentire alla nuova avvocata di esaminare scrupolosamente l’ampio e complesso fascicolo d’indagine.

Si tratta di una pratica processuale standard, riconosciuta come fondamentale per garantire a ogni imputato il diritto a una difesa adeguata e preparata, principio cardine del nostro sistema giudiziario.

L’esame approfondito della documentazione, delle perizie e delle testimonianze è cruciale per costruire una strategia difensiva solida e per consentire al cliente di comprendere appieno le accuse mosse a suo carico.

La decisione di rimandare l’udienza è stata presa dalla Corte d’Assise di Bergamo, in accordo con l’auspicabile approccio del pubblico ministero Emanuele Marchisio, che non ha sollevato obiezioni alla richiesta.

Questo gesto sottolinea l’importanza di rispettare le tempistiche processuali e di garantire a tutte le parti coinvolte la possibilità di esercitare i propri diritti.

La vicenda di Moussa Sangare, inizialmente descritto come un reo confesso, si è evoluta in modo inaspettato, con il suo successivo ritrattamento e il cambio di legale.

Questa dinamica introduce elementi di incertezza e complessità, rendendo ancora più cruciale la due diligence che l’avvocato Bacicca dovrà compiere.

Il cambiamento di versione da parte dell’imputato solleva interrogativi sulla veridicità delle precedenti dichiarazioni e sulla possibile necessità di nuove indagini o acquisizioni di prove.

L’attesa del 25 febbraio, data del nuovo rinvio, sarà carica di tensione, poiché segnerà un ulteriore passo avanti in un procedimento giudiziario che coinvolge accuse gravissime e che ha lasciato una profonda ferita nella comunità.

La giustizia, per essere percepita come equa e imparziale, richiede tempo e la possibilità di una difesa completa e approfondita, anche a costo di dilazioni procedurali.

Il rispetto di questo principio è fondamentale per garantire la legittimità del processo e per tutelare i diritti di tutte le parti in gioco.