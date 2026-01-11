Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Sanità al Via, Sfida Globale

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è ufficialmente iniziato, con un’attività operativa che si estende ben oltre la mera preparazione infrastrutturale.

Aberto Zoli, Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda e figura chiave nel coordinamento dell’assistenza sanitaria lombarda per l’evento, fornisce un quadro dettagliato dello stato di avanzamento, sottolineando come l’impegno si traduca in un’organizzazione complessa e multidisciplinare.

L’organizzazione di un evento olimpico non è paragonabile a un congresso o una conferenza, bensì rappresenta un’impresa di portata globale.

La “family olimpica” è un ecosistema vibrante e variegato, ben oltre il numero di atleti.

Include delegazioni nazionali complete, funzionari, dirigenti, membri di comitati e personalità di spicco, come testimoniato dalla presenza prevista di 52 Capi di Stato alla cerimonia inaugurale.

La logistica coinvolge quotidianamente un flusso di circa 800 persone, con una concentrazione significativa nelle aree urbane milanesi.

La Regione Lombardia ha stanziato 50 milioni di euro dal bilancio sanitario per garantire un’assistenza di eccellenza, con un focus primario sulla sostenibilità e la creazione di una “legacy” duratura.

Questo impegno economico non si traduce in spese improduttive, bensì in un investimento strategico volto a migliorare le infrastrutture e le competenze sanitarie regionali, beneficiando la comunità anche dopo la conclusione dei Giochi.

Il piano sanitario è rigorosamente definito e soggetto a controlli puntuali da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e delle nazioni partecipanti.

Le ispezioni del CIO, iniziate oltre un anno e mezzo fa, hanno permesso di affinare i protocolli e di garantire il rispetto degli standard internazionali.

Ulteriori verifiche sono state effettuate dalle delegazioni nazionali, interessate a valutare in dettaglio la preparazione delle strutture sanitarie, in particolare quella dell’Ospedale Niguarda.

L’impegno continuo si manifesta anche attraverso incontri programmati, come quello in programma con la Federazione Mondiale di Hockey, per discutere aspetti specifici della gestione dell’assistenza.

La sfida non è solo fornire un servizio impeccabile durante i Giochi, ma anche costruire un sistema sanitario resiliente e all’avanguardia, in grado di affrontare le complesse esigenze di un evento di tale portata e di continuare a servire la popolazione lombarda con elevati standard qualitativi.