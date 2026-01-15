Raspadori all’Atalanta: l’attesa è quasi finita!

L’attesa è quasi giunta al termine: Giacomo Raspadori è ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta.

Il ritorno in Italia, consumatosi nella serata di ieri all’aeroporto di Bologna, segna un capitolo importante nella sua carriera, interrotta prematuramente dall’esperienza spagnola con l’Atletico Madrid.

Attualmente, l’attaccante si sottopone a scrupolosi accertamenti presso la clinica La Madonnina di Milano, una procedura necessaria per garantire la sua idoneità fisica e la sua integrazione ottimale nel progetto nerazzurro.

L’operazione, definita per una cifra complessiva di ventitré milioni di euro, comprensiva di bonus legati a obiettivi di prestazione e risultati di squadra, testimonia l’ambizione e la lungimiranza del club bergamasco.

L’ingaggio di Raspadori, giovane talento classe 2000, si inserisce in una strategia di potenziamento dell’organico volta a consolidare la competitività in campionato e nelle competizioni europee.

Le prime dichiarazioni del giocatore, appena atterrato, rivelano un’emozione palpabile e una forte motivazione.

Il desiderio di ritornare in Italia ha giocato un ruolo significativo nella sua decisione, ma a prevalere è stata l’opportunità di unirsi a un club proiettato verso l’eccellenza, guidato da una visione tattica innovativa e capace di valorizzare al meglio le sue potenzialità.

L’Atalanta, sotto la guida esperta di mister Gasperini, rappresenta un crogiolo di talento e un laboratorio di calcio moderno, dove giovani promesse trovano spazio per esprimersi al massimo e affinare le proprie abilità.

Raspadori, con la sua tecnica raffinata, la sua velocità e il suo fiuto del gol, si integra perfettamente in questo contesto dinamico e stimolante.

Il suo arrivo infonde nuova linfa offensiva alla squadra, offrendo ulteriori alternative tattiche e aumentando le possibilità di successo.

La firma del contratto è prevista nel pomeriggio, a Zingonia, preludio all’annuncio ufficiale che sancirà l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura per Giacomo Raspadori nel mondo del calcio italiano.

Il tifoso nerazzurro attende con trepidazione di vederlo in campo, pronto a regalare emozioni e a contribuire alla crescita di un club che, anno dopo anno, continua a stupire e a conquistare nuovi traguardi.