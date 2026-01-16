Raspadori all’Atalanta: Ufficiale l’acquisto da Madrid per 23 milioni

La formalizzazione del passaggio di Giacomo Raspadori dalla dinamica realtà dell’Atletico Madrid all’ambizioso progetto dell’Atalanta, si è concretizzata con la registrazione ufficiale del contratto presso la Lega Nazionale Serie A.

Questa tappa fondamentale, che suggella la conclusione di un’operazione di mercato complessa e articolata, permette all’attaccante classe 2000 di inserirsi immediatamente nel gruppo nerazzurro e, potenzialmente, di partecipare alle prossime sfide.

Il trasferimento, finalizzato a una cifra di 23 milioni di euro, rappresenta un investimento significativo per l’Atalanta, che punta a rafforzare il proprio comparto offensivo con un giocatore dalle caratteristiche tecniche e fisiche promettenti.

Raspadori, inserito fin da subito nel programma di preparazione atletica a Pisa, si presenta come un elemento di potenziale impatto, capace di adattarsi a diversi moduli tattici e di offrire soluzioni concrete al mister Gasperini.

L’iter burocratico, seppur apparentemente semplice, ha richiesto un’attenta gestione di aspetti legali e finanziari, coinvolgendo i rispettivi club, i procuratori del giocatore e i consulenti legali.

La finalizzazione dell’accordo testimonia la volontà di tutte le parti coinvolte di realizzare questo trasferimento, che si configura come una win-win situation: l’Atletico Madrid cede un talento emergente, l’Atalanta acquisisce un elemento di qualità e Raspadori ottiene l’opportunità di misurarsi in un campionato competitivo e stimolante come la Serie A.

La visita medica, completata con esito positivo, ha certificato l’idoneità fisica del giocatore, mentre la firma del contratto ha sancito l’impegno reciproco tra il giocatore e la società.

L’integrazione nel gruppo squadra sarà cruciale per Raspadori, che dovrà rapidamente assimilare i dettami tattici e le dinamiche interne.

La sua capacità di relazionarsi con i nuovi compagni e di inserirsi nel contesto tecnico-tattico dell’Atalanta sarà determinante per il suo successo in nerazzurro.

L’attesa dei tifosi è palpabile e l’opportunità di vedere Raspadori in campo, a breve, è un segnale di speranza e di entusiasmo per il futuro.