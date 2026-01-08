Scamacca out: l’Atalanta affronta il Bologna con una sfida in più.

L’anticipazione della diciannovesima giornata di Serie A vede l’Atalanta affrontare il Bologna in un match cruciale, ma con una defezione di peso: Gianluca Scamacca, bomber in ascesa, non sarà disponibile per la contesa.

L’assenza del centravanti romano, un elemento chiave nella manovra offensiva bergamasca, è dovuta a un edema fibrillare localizzato nel flessore della coscia destra, una condizione che compromette la funzionalità muscolare e ne limita la mobilità.

Il referto, seppur non escluda una ripresa nel breve termine, esclude la possibilità di schierare l’attaccante romano in campo, anche se lo staff medico, guidato dai fisioterapisti e dal medico sociale, ha lavorato instancabilmente per tentare un recupero forzato.

Le sedute intensive, protrattesi fino alle ultime ore nel ritiro bolognese, hanno mirato a ridurre l’infiammazione e favorire il drenaggio dei liquidi accumulati, ma senza successo.

L’infortunio, apparentemente di natura lieve, affonda le sue radici in una contusione muscolare pregressa, rimediata durante l’impegno casalingo contro la Roma.

Tale trauma, anziché risolversi nei tempi previsti, ha innescato una reazione infiammatoria localizzata, caratterizzata dalla formazione di edema e da una sensazione di dolore persistente.

La complessità del quadro clinico risiede nella delicatezza del tessuto muscolare coinvolto, particolarmente vulnerabile agli stress ripetuti e alle sollecitazioni intense.

L’assenza di Scamacca impone a Gasparetto e al suo staff tecnico una riorganizzazione tattica, richiedendo una rilettura delle strategie offensive e una valutazione accurata delle alternative disponibili.

La profondità del reparto, elemento spesso citato come una delle chiavi di forza della squadra, viene così messa a dura prova, evidenziando la fragilità che può derivare dalla dipendenza da un singolo interprete.

Il match contro il Bologna si preannuncia quindi non solo un test di forza sul campo, ma anche un banco di prova per la resilienza e la capacità di adattamento dell’Atalanta, chiamata a dimostrare di poter contare su un collettivo solido e versatile, capace di superare le avversità e di mantenere elevati standard di performance anche in assenza di un elemento chiave.

La partita offrirà un’opportunità a un altro attaccante di mettersi in mostra, provando a colmare il vuoto lasciato dal bomber romano e a contribuire alla conquista di punti fondamentali per la classifica.