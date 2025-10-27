Storie Oltre i Confini: Anteprima Inclusiva a Bergamo

Martedì prossimo, il cinema Conca Verde di Bergamo si aprirà a un evento straordinario: “Storie Oltre i Confini”, un’anteprima significativa in preparazione della quattordicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Nuovo, che si preannuncia per l’autunno del 2026.

Questa rassegna non è semplicemente una selezione di cortometraggi, ma un potente mosaico di voci e di esperienze umane, interpretate da persone con disabilità provenienti da un arco geografico vasto e variegato, che comprende Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia, Belgio e Italia.

L’iniziativa si configura come un ponte tra culture e prospettive, un invito a guardare al di là delle barriere fisiche e sociali per abbracciare la ricchezza e la complessità delle narrazioni individuali.

L’evento non si limita alla proiezione cinematografica.

Un’entusiasmante performance teatrale arricchirà ulteriormente l’esperienza, creando un dialogo dinamico tra le diverse forme d’arte e contribuendo a rafforzare il messaggio di inclusione e valorizzazione della diversità.

Al centro della serata spicca la presenza della cooperativa “Il Granello”, realtà rinomata per la sua attività artistica innovativa che ha portato in scena musical di successo sia in Italia che in sedi prestigiose come il Palazzo delle Nazioni Unite di New York.

Per l’occasione, “Il Granello” presenterà una rivisitazione speciale del classico “Pinocchio un bambino speciale”, tratto dal celebre musical dei Pooh.

L’adattamento non sarà una semplice trasposizione, bensì un’esplorazione del percorso di crescita e trasformazione personale, affrontato attraverso la lente della disabilità e della resilienza.

L’obiettivo è quello di offrire una chiave di lettura inedita del racconto, capace di toccare corde profonde nel cuore del pubblico.

La serata sarà presentata da Gisella Donadoni e vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama culturale e sociale bergamasco: Marcella Messina, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Luigi Colombo e Mirko Pajè, rispettivamente direttore e direttore artistico del Festival del Cinema Nuovo, che con questa iniziativa vogliono anticipare la visione del festival stesso.

A impreziosire ulteriormente l’evento interverranno anche Massimo Ciampa, segretario generale di Mediafriends, e Nicola Corti, segretario generale della Fondazione Allianz Umana Mente, figure di spicco nel sostegno e nella promozione di progetti volti a favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione del potenziale umano.

La loro presenza sottolinea l’importanza dell’iniziativa come tassello fondamentale di un impegno più ampio verso una società più equa e accessibile a tutti.