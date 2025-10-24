Strozza piange Pamela: funerali intimi e panchina rossa contro la violenza.

La comunità di Strozza, un piccolo centro nella provincia di Bergamo, si prepara ad accogliere con profondo cordoglio i funerali di Pamela Genini, la giovane donna strappata alla vita in circostanze tragiche a Milano.

La cerimonia, prevista per le ore 10:30 nella chiesa parrocchiale, sarà un momento di commiato intimo e doloroso, vissuto nel rispetto del desiderio espresso dalla famiglia, che ha chiesto la massima riservatezza.

Per garantire tale privacy, l’accesso alle attrezzature giornalistiche – telecamere e macchine fotografiche – sarà limitato a un’area appositamente designata, una terrazza esterna che permetterà una copertura discreta degli eventi.

La Messa sarà preceduta, alle 10:00, da una recita del Rosario, un rito che esprime il desiderio di conforto spirituale in un momento di così grande sofferenza.

Il dolore collettivo si concentra attorno alla chiesa, dove una presenza silenziosa e potente testimonia una battaglia ancora aperta: una panchina rossa.

Questo simbolo, ormai radicato nel tessuto urbano come monito e promemoria, rappresenta la lotta incessante contro la violenza di genere, una piaga sociale che ha colpito duramente, strappando Pamela alla vita.

La panchina, da tempo luogo di riflessione e raccoglimento, è diventata negli ultimi giorni un punto focale per il cordoglio spontaneo.

Una fotografia di Pamela, sorridente e piena di vita, è stata deposta accanto alla panchina, accompagnata da una citazione di Sant’Agostino, un richiamo alla speranza e alla fede, e da una poesia intitolata “La morte non è niente”, un tentativo di elaborare il lutto attraverso le parole.

Il gesto, semplice ma eloquente, riflette il profondo impatto che la perdita di Pamela ha avuto sulla comunità.

L’affluenza di cittadini, portatori di fiori, lumini e messaggi di vicinanza, testimonia la condivisione del dolore e la necessità di onorare la memoria di una giovane donna vittima di una brutalità inaccettabile.

Il cordoglio si espande oltre i confini della famiglia, coinvolgendo l’intera comunità, unita nel ricordo di Pamela e nella ferma condanna di ogni forma di violenza sulle donne, un problema radicato che richiede un impegno costante e una profonda riflessione collettiva.

La panchina rossa, silenziosa testimone, incarna questo impegno.