Allarme smog: misure restrittive nelle città del Nord.

L’aria che respiriamo, un bene prezioso, si fa sempre più rarefatto di ossigeno, con un aumento preoccupante delle concentrazioni di polveri sottili che superano i parametri di qualità.

L’emergenza smog non è più un evento eccezionale, è una realtà, e l’ultimo episodio, a causa di un accumulo persistente, ha fatto scattare misure di emergenza su un’area vasta, una risposta necessaria per tutelare la salute pubblica.

Con l’aumento dei valori di PM10 che superano per due giorni consecutivi la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, l’ordinanza prevede l’attuazione delle misure restrittive previste dal Piano Aria, in un territorio che comprende, in questa occasione, le province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova.

Il provvedimento, volto a mitigare l’impatto sulla salute, non è una misura coercitiva, ma un’urgenza che ci invita alla riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva.

Le restrizioni che verranno applicate mirano a ridurre l’inquinamento dell’aria e a limitare l’accumulo di sostanze nocive nell’atmosfera, il suo impatto sulla qualità della nostra vita, a migliorare l’aria che respiriamo e ad agire in modo responsabile per il nostro futuro.

Sono quindi in vigore misure che colpiscono un’ampia fetta del parco veicoli, con restrizioni alla circolazione per autovetture diesel di classe Euro /l e inferiore, a benzina classi Euro 1 e successive.

Un dettaglio tecnico, una misura volta a limitare gli scarichi.

Parallelamente, si ad attuare misure per limitare l’inquinamento domestico, con la riduzione della temperatura interna, con l’impegno.

L’uso di sistemi di riscaldamento a legna, una fonte di combustione, dovrà essere limitato.

Infine, nelle aree.

Ci si rivolge a tutti i soggetti coinvolti, agricoltura,In queste condizioni, è essenziale, e un contributo alla qualità dell’aria che aspiriamo.