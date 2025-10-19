Annullato sequestro a Venditti, sotto inchiesta per corruzione.

Il Tribunale per le Misure Cautelari di Brescia ha emesso una sentenza di importanza cruciale, annullando il decreto di sequestro e perquisizione precedentemente disposto il 26 settembre nei confronti dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.

La decisione si colloca all’interno di un’inchiesta più ampia, condotta dalla Procura di Brescia, che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari, un reato particolarmente grave che incide direttamente sulla fiducia nell’amministrazione della giustizia.

L’annullamento del sequestro non preclude, tuttavia, l’ammissibilità probatoria di due specifiche agende rinvenute nel possesso di Venditti.

Queste agende, oggetto di particolare attenzione da parte dell’accusa, potrebbero contenere annotazioni rilevanti per ricostruire gli eventi contestati e i presunti rapporti illeciti.

La loro conservazione come prova sottolinea la persistenza di elementi che, a giudizio del Tribunale, meritano un’ulteriore approfondimento investigativo, nonostante l’annullamento del provvedimento restrittivo.

Le accuse mosse a Venditti si concentrano sulla presunta ricezione di somme di denaro in cambio di un’influenza impropria nel procedimento giudiziario riguardante Andrea Sempio, principale indiziato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.

La vicenda Sempio-Poggi, intrinsecamente complessa e gravata da elementi di incertezza, rappresenta il contesto in cui si collocano le accuse di corruzione a carico dell’ex magistrato.

La richiesta di revoca del sequestro, avanzata dal difensore di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello, si è concretizzata con questa decisione del Tribunale, che impone la restituzione dei dispositivi informatici e di altro materiale precedentemente confiscatato.

Questa decisione, sebbene favorevole all’imputato in termini di immediatezza di accesso ai propri beni, non preclude la prosecuzione dell’indagine e l’eventuale proseguimento del processo qualora vengano raccolti elementi sufficienti a sostenere l’accusa.

L’episodio solleva interrogativi fondamentali sulla gestione dei procedimenti giudiziari, sull’indipendenza dei magistrati e sulla necessità di garantire trasparenza e imparzialità nell’amministrazione della giustizia.

La vicenda pone l’accento sulla delicatezza dei rapporti tra il potere giudiziario e la società civile e sulla responsabilità dei singoli magistrati nel preservare l’integrità del sistema giudiziario.

La decisione del Tribunale, pur annullando un provvedimento cautelare, conferma l’importanza di un’indagine approfondita e la necessità di valutare attentamente ogni elemento probatorio per accertare la verità dei fatti e tutelare il diritto alla difesa.

Il caso pone, inoltre, la questione della proporzionalità delle misure cautelari, bilanciando l’urgenza di preservare prove con il diritto alla libertà personale e alla presunzione di innocenza.