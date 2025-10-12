Brescia Capitale Europea dello Sport 2028: una sfida strategica.

Brescia aspira a diventare Capitale Europea dello Sport nel 2028, un prestigioso riconoscimento conferito da ACES Europe, un’istituzione di rilievo che promuove lo sport come motore di sviluppo sociale ed economico a livello continentale.

La candidatura, formalmente presentata dall’amministrazione comunale, non si configura come una semplice ambizione, bensì come un progetto strategico volto a ridefinire il ruolo dello sport nel tessuto urbano e a proiettare la città in un contesto europeo di crescente importanza.

Il fulcro della visione bresciana non è solo l’ottenimento del titolo in sé, ma la trasposizione di una filosofia: lo sport inteso come potente catalizzatore di coesione sociale, inclusione, salute pubblica e rigenerazione urbana.

Si intende rafforzare la consapevolezza del suo impatto positivo, trascendendo la mera attività agonistica per abbracciare l’ampia gamma di pratiche sportive accessibili a tutte le fasce d’età e abilità.

L’obiettivo è creare un ecosistema sportivo vibrante e partecipativo, che coinvolga non solo gli atleti professionisti, ma anche le scuole, le associazioni, i quartieri e le famiglie.

L’ottenimento del titolo rappresenterebbe un’opportunità unica per consolidare le iniziative già in atto, dall’incremento delle attività sportive di base al sostegno delle discipline olimpiche, fino al potenziamento delle infrastrutture.

Si pensa, ad esempio, alla revisione e all’ammodernamento degli impianti esistenti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità universale, e alla realizzazione di nuove strutture che rispondano alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione.

Un piano integrato potrebbe includere la creazione di percorsi ciclabili sicuri, aree verdi attrezzate per l’attività fisica all’aperto e centri sportivi di quartiere.

La candidatura non è solo un’occasione per celebrare i successi sportivi del territorio, ma anche un volano per promuovere l’immagine di Brescia a livello internazionale, attirando investimenti, turismo e opportunità di collaborazione.

Si tratta di un’occasione per definire un’identità urbana più forte, dinamica e proiettata verso il futuro, in linea con le sfide e le opportunità del XXI secolo.

Il riconoscimento ACES Europe diventerebbe quindi un vessillo di un approccio innovativo allo sviluppo urbano, dove lo sport è inteso come elemento chiave per il benessere collettivo e la prosperità della comunità bresciana.

La visione è quella di una città dove lo sport non è un’attività secondaria, ma un investimento strategico per il futuro.