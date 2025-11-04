Brescia, Sospesa la Decisione sul Sequestro a Due Magistrati

Il Tribunale per le Misure Cautelari di Brescia ha sospeso la propria decisione in merito alla richiesta di sequestro preventivo disposta dalla Procura della Repubblica nei confronti di due figure apicali del sistema giudiziario: l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e il magistrato Pietro Paolo Mazza, attualmente in servizio presso la Procura di Milano.

La camera di consiglio, protrattasi per circa due ore, ha visto l’esame approfondito delle argomentazioni presentate dalle difese, il cui esito ha portato il collegio a rinviare la decisione a data da destinarsi, per consentire una più ponderata valutazione della complessità degli atti.

L’azione della Procura, che ha portato al provvedimento di sequestro, si inserisce all’interno dell’inchiesta “Clean”, un’indagine di ampia portata che mira a smascherare una presunta rete di illeciti e condotte irregolari operanti nel territorio pavese.

I due magistrati, Venditti e Mazza, sono attualmente soggetti a indagine per presunto peculato e corruzione, accuse gravissime che sollevano interrogativi profondi sull’integrità del sistema giudiziario e sulla possibile compromissione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza.

Il provvedimento di sequestro, se confermato, mira a preservare i dispositivi informatici – telefoni, computer, hard disk – che potrebbero contenere prove rilevanti per l’accertamento dei fatti contestati.

La loro acquisizione preventiva si configura come misura precauzionale volta a impedire la distruzione o manipolazione di dati potenzialmente compromettenti per le indagini.

L’inchiesta “Clean” ha già portato alla luce elementi significativi che suggeriscono una possibile collusione tra esponenti del mondo giudiziario e soggetti esterni, con l’obiettivo di perseguire interessi personali o di gruppo a discapito della collettività.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle risorse pubbliche, l’esercizio del potere giudiziario e la necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e di accountability all’interno delle istituzioni.

La decisione del Tribunale per le Misure Cautelari sarà determinante per il futuro del procedimento e avrà ripercussioni significative sull’immagine della magistratura e sulla fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

L’esito della camera di consiglio, pertanto, è atteso con grande interesse e rappresenterà un momento cruciale per la vicenda giudiziaria e per il dibattito pubblico sulla legalità e sull’etica nella pubblica amministrazione.