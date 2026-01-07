Caccia finita: arrestato a Desenzano il sospettato dell’omicidio Ambrosio

L’arresto di Marin Jelenik, cittadino croato di 36 anni, a Desenzano del Garda, pone fine a un’intensa caccia scatenata da un omicidio che ha sconvolto la comunità ferroviaria italiana.

Il fermo, operato dalla pattuglia della Polizia di Stato, è frutto di un’attività investigativa complessa, alimentata da un allarme nazionale e caratterizzata da un’elevata professionalità degli agenti, che hanno agito con la massima cautela in un contesto potenzialmente delicato.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come l’atteggiamento del soggetto, percepito come anomalo, abbia destato i sospetti degli agenti, innescando la sequenza di eventi che ha portato all’identificazione e all’arresto.

La vicenda ruota attorno all’uccisione di Alessandro Ambrosio, un 34enne capotreno, brutalmente aggredito con un’arma da taglio il 5 gennaio nel parcheggio riservato al personale della stazione di Bologna.

L’omicidio, avvenuto in un’area apparentemente sicura, ha generato sgomento e interrogativi sulle dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo.

La diffusione dell’allarme nazionale ha attivato un capillare sistema di ricerca a livello paese, coinvolgendo diverse forze di polizia e coordinando gli sforzi per rintracciare il presunto responsabile.

L’arresto a Desenzano del Garda rappresenta un punto di svolta cruciale, ma la conclusione dell’indagine è ancora lontana.

L’apparato investigativo, composto da squadre mobili di Brescia, Bologna e Milano, ha immediatamente preso in carico il fermato, procedendo all’arresto formale e dando avvio a una serie di approfondimenti volti a ricostruire il quadro completo degli eventi.

La complessità del caso richiede un’analisi meticolosa dei moventi, delle relazioni del presunto assassino e delle possibili complicità.

Marin Jelenik, assistito dall’avvocato Luisella Savoldi, è attualmente in attesa dell’udienza di convalida del fermo, fase processuale fondamentale per valutare la legittimità dell’arresto e garantire i diritti dell’indagato.

Il procedimento giudiziario che seguirà sarà cruciale per accertare la verità e assicurare alla giustizia il responsabile di un crimine che ha profondamente turbato l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle infrastrutture ferroviarie.

L’operazione testimonia l’importanza della collaborazione tra diverse forze di polizia e l’efficacia di un sistema di allerta nazionale tempestivo e coordinato.