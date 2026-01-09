Campagna, Lonato: coppia di anziani muore per monossido di carbonio

Nella quieta cornice di Campagna, frazione di Lonato del Garda, un tragico evento ha spezzato la serenità della comunità bresciana.

Il ritrovamento di due corpi, appartenenti a una coppia di sessantenni – rispettivamente 61 e 62 anni – nella loro residenza, ha scatenato un’indagine volta a chiarire le circostanze della loro scomparsa.

L’ipotesi più plausibile, al momento, si concentra sull’intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che rappresenta un pericolo silenzioso per la sicurezza domestica.

La coppia, di origine tedesca, possedeva una seconda abitazione in Lombardia, dove trascorreva periodi di riposo e svago, lontano dalla loro residenza principale in Germania.

Questa casa, un rifugio di tranquillità, è diventata tragicamente il luogo del loro ultimo respiro.

Le dinamiche che hanno condotto alla morte appaiono avvolte in un velo di mistero, aggravato dal lasso di tempo intercorso tra il decesso e la scoperta dei corpi.

Gli inquirenti stimano che l’evento sia avvenuto alcuni giorni prima del ritrovamento, sollevando interrogativi sulla possibilità che il pericolo non fosse stato rilevato tempestivamente.

La tragedia evidenzia, con drammatica chiarezza, l’importanza cruciale della prevenzione e della manutenzione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, nonché la necessità di installare rilevatori di monossido di carbonio in ogni abitazione, soprattutto in quelle dotate di sistemi di combustione come stufe a legna, caldaie a gas o caminetti.

L’incidente pone, inoltre, una riflessione più ampia sulla sicurezza delle seconde case, spesso utilizzate in modo intermittente e soggette a un controllo meno rigoroso rispetto alla residenza principale.

La manutenzione degli impianti, la verifica delle tubature di scarico e l’accurata sigillatura delle possibili fonti di infiltrazione diventano quindi imperativi inderogabili.

La comunità locale è sotto shock per la perdita di due persone che, seppur non residenti permanenti, avevano instaurato legami con il tessuto sociale del paese.

L’indagine è in corso per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare se vi siano state negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito alla tragica conclusione.

La vicenda, al di là della sua immediatezza dolorosa, si configura come un monito per tutti, un invito a non sottovalutare mai i rischi invisibili che si celano tra le mura domestiche e a dedicare la dovuta attenzione alla sicurezza, per evitare che altre famiglie siano straziate da un simile lutto.