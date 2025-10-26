Garlasco-Venditti: Tra Diritto alla Difesa e Gogna Mediatica

La vicenda di Garlasco, e l’attuale situazione legale che coinvolge l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, solleva interrogativi profondi sulla tenuta del sistema giudiziario italiano e sul delicato equilibrio tra diritto alla difesa, trasparenza processuale e tutela dell’immagine pubblica dei soggetti coinvolti in indagini.

La lettera dell’avvocato Domenico Aiello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, pur rappresentando un atto di difesa professionale, si configura come un campanello d’allarme che denuncia una potenziale erosione dei principi costituzionali e delle procedure processuali.

L’episodio centrale della denuncia riguarda la preteruzione, ovvero la pubblicazione mediatica di un decreto di sequestro patrimoniale ancora non notificato all’indagato Venditti.

Questo, sommandosi ad altri due precedenti provvedimenti di simile natura, suggerisce una narrazione giudiziaria che si sviluppa in pubblica arena, alimentata da una forte polarizzazione mediatica.

La pretesa di trasparenza, pur auspicabile, rischia di trasformarsi in una vera e propria gogna mediatica, pregiudizievole per l’indagato e potenzialmente compromettente per l’equo processo.

La situazione, come descritta dall’avvocato Aiello, sembra trascendere il singolo procedimento corruttivo, con l’apertura di un’indagine ampia e apparentemente illimitata che riguarda tutte le inchieste precedentemente coordinate dall’ex procuratore aggiunto.

Questa estensione, priva di confini procedurali definiti e in assenza di una verifica formale delle notizie (notizie *criminis*) divulgate, evoca un clima di sospetto generalizzato e di delegittimazione dell’azione giudiziaria.

Il rischio è quello di una vera e propria “spedizione giudiziaria” sotto copertura di indagine, dove la presunzione di innocenza, pilastro fondamentale del diritto, viene erosa dalla forza dell’opinione pubblica.

La denuncia di Aiello non si limita a contestare la violazione delle regole processuali, ma ne sottolinea la conseguente compromissione del diritto alla difesa.

Un indagato esposto a una campagna denigratoria, preda di un “furor di popolo” amplificato dai media, si trova in una condizione di svantaggio che ne ostacola la possibilità di presentare adeguatamente la propria versione dei fatti e di confutare le accuse mosse.

La lettera al Ministro Nordio rappresenta quindi un appello a ristabilire un ordine procedurale compromesso, a riaffermare il rispetto dovuto alla magistratura e a tutelare il diritto all’immagine e alla dignità di chi, pur essendo indagato, conserva il diritto a un giudizio equo e imparziale.

È necessario, in sintesi, recuperare il ruolo della Giustizia come istituzione imparziale, al di sopra delle fazioni politiche e delle dinamiche mediatiche, garantendo che la ricerca della verità non si trasformi in un’occasione per la vendetta pubblica o per la distruzione della reputazione di un individuo.

L’incidente di Garlasco, quindi, non è solo una questione di giustizia personale, ma un test cruciale per la tenuta democratica del sistema giudiziario italiano.