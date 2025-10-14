IA e Produzione Italiana: Innovazione, Lavoro e Futuro.

Il Futuro della Produzione Italiana: Un Dialogo tra Innovazione, Tecnologia e Capitale UmanoIl Gruppo Athesis, in collaborazione con diverse istituzioni e leader del settore, lancia un’iniziativa a più voci volta a esplorare la profonda trasformazione in atto nel panorama industriale italiano, con particolare attenzione all’impatto pervasivo dell’Intelligenza Artificiale (IA).

L’itinerario, inaugurato a Vicenza il 9 ottobre, si articola in una serie di eventi dislocati in quattro città del Nord Italia: Brescia (16 ottobre), Verona (17 ottobre), Mantova (21 ottobre) e, in conclusione, un’ampia piattaforma dedicata all’istruzione a Veronafiere (26-29 ottobre).

Lungi dall’essere un semplice congresso, l’iniziativa si propone come un vero e proprio laboratorio di idee, un punto d’incontro tra imprenditori visionari, rappresentanti istituzionali, esperti accademici e figure chiave del mondo del lavoro.

L’obiettivo primario è analizzare in maniera critica e costruttiva come l’IA, con le sue molteplici applicazioni, stia ridefinendo i processi produttivi, le strategie di business e le prospettive di crescita in settori cruciali come la manifattura avanzata, la logistica intelligente, l’e-commerce personalizzato, l’agricoltura di precisione e la produzione alimentare sostenibile.

A Brescia, il dibattito si aprirà con un focus sulle sfide e le opportunità che l’IA presenta per il tessuto industriale locale.

Oltre al presidente di Confindustria Brescia, Paolo Streparava, interverranno figure di spicco come Marco Bentivogli, portavoce di Base Italia, Simona Tironi, assessore regionale con competenze in istruzione e formazione, ed Emanuele Frontoni, luminare nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Mario Bonomi, vicepresidente di Confindustria Brescia, porterà la sua esperienza in innovazione e sviluppo digitale, mentre Andrea Pezzi, imprenditore di Mint, condividerà la sua visione strategica.

A Verona, il focus si estenderà alla comprensione del ruolo dell’IA nella salute e nella sostenibilità.

Giuseppe Riello, presidente di Confindustria Verona, guiderà la discussione, affiancato da Anna Russo, specialista in radiologia senologica, e da Luca Romano, sociologo e direttore di Lan, che offrirà una lettura sociologica delle trasformazioni in atto.

Loris Marchiori, da Archiva Group, analizzerà le implicazioni comunicative, mentre Martina Scoponi, di Stena Recycling Italia, apporterà un contributo sulla gestione delle risorse.

La presenza di Federico Faggin, fisico e inventore, promette approfondimenti di carattere scientifico e tecnologico.

L’appuntamento di Mantova sarà dedicato all’agricoltura e alla produzione alimentare, settori strategici per l’economia italiana.

Il confronto vedrà protagonisti istituzioni locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e il filosofo Umberto Galimberti, che offrirà una prospettiva etica e antropologica sull’impatto delle nuove tecnologie.

Un tema trasversale a tutti gli eventi sarà la questione del capitale umano e del futuro del lavoro.

L’iniziativa non si limita a celebrare l’innovazione tecnologica, ma si pone l’urgente necessità di accompagnare i lavoratori in questa transizione, garantendo la riqualificazione professionale e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Il Festival del Futuro Education a Veronafiere rappresenterà il culmine di questo percorso, offrendo un’ampia gamma di workshop, seminari e attività formative rivolte a studenti, professionisti e imprese.