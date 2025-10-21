Il ladro di biblioteche: un’ossessione colpisce Brescia e oltre.

L’ombra di un “ladro di biblioteche” ha oscurato la tranquillità di diverse comunità bresciane e non solo, svelando una vicenda complessa che va oltre il semplice furto.

L’arresto di un uomo di 41 anni, residente a Castrezzato, ha portato alla luce un’operazione meticolosamente pianificata e protrattasi nel tempo, caratterizzata da una singolare ossessione per il patrimonio culturale.

Le indagini, scaturite da un progressivo e preoccupante calo di materiale librario e audiovisivo nella biblioteca comunale di Rovato, hanno condotto gli agenti della Polizia Locale a questa figura insospettabile.

L’arresto in flagranza, consumato mentre l’uomo tentava di eludere i controlli con DVD occultati sotto il giubbotto, ha rappresentato solo l’apice di una più ampia indagine.

La perquisizione domiciliare ha rivelato la portata eccezionale dell’attività illecita: 925 DVD e 195 libri, un vero e proprio tesoro di refurtiva stimato in circa 25.000 euro, segno di una passione deviata e di una volontà sistematica nel depredare il patrimonio culturale locale.

L’analisi del materiale rinvenuto ha permesso di ricostruire una mappa dei furti, che si sono estesi ben oltre i confini amministrativi di Rovato, coinvolgendo 32 biblioteche diverse, distribuite tra la provincia di Brescia e altre regioni.

La singolarità del caso risiede non solo nella quantità di materiale sottratto, ma anche nel suo valore.

Alcuni DVD, in particolare, presentavano un valore collezionistico superiore ai 300 euro, suggerendo una conoscenza specifica del mercato dell’antiquariato librario e audiovisivo.

La presenza di coltelli, rinvenuti durante il controllo sulla persona dell’uomo, solleva interrogativi sulla metodologia adottata per eludere i sistemi di sicurezza delle biblioteche.

L’arresto e il successivo processo per direttissima hanno concluso una fase dell’indagine, ma sollevano interrogativi più ampi.

Quali sono le motivazioni che spingono un individuo a compiere un gesto simile? Si tratta di un mero desiderio di profitto, di una forma di ossessione o di una più complessa distorsione psicologica? La vicenda pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i sistemi di sicurezza delle biblioteche, non solo a livello tecnologico, ma anche attraverso un’attenta analisi dei comportamenti anomali e un’adeguata formazione del personale.

L’episodio, purtroppo, evidenzia la vulnerabilità del patrimonio culturale e l’importanza di una vigilanza costante per preservarlo dalle azioni di chi, per motivi diversi, lo considera un oggetto da depredare.