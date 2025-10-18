Imprese Storiche Lombardia: Regione Sostiene con 6 Milioni

Il tessuto economico lombardo custodisce un patrimonio inestimabile: le imprese storiche, custodi di saperi, tradizioni e identità locali.

Riconoscendo il loro ruolo cruciale, la Regione Lombardia ha rinnovato il bando “Imprese Storiche Verso il Futuro 2025”, destinando sei milioni di euro per sostenere attività commerciali operanti ininterrottamente da almeno quattro decenni, formalmente inserite nell’elenco regionale e riconosciute nel corso del 2024.

Questa misura non si configura semplicemente come un sussidio economico, ma come un investimento strategico volto a preservare l’eccellenza commerciale, a promuovere l’innovazione responsabile e a garantire la continuità di un modello imprenditoriale che affonda le sue radici nella storia della regione.

I finanziamenti, distribuiti tra 343 imprese, riflettono una geografia diversificata, con una concentrazione significativa nelle province di Brescia (62 beneficiari), Milano (35), Varese (34) e Sondrio (30).

La relativa scarsità di beneficiari a Pavia (9) suggerisce possibili disparità territoriali che meritano ulteriore analisi per ottimizzare la distribuzione delle risorse e garantire un sostegno uniforme su tutto il territorio regionale.

L’impegno della Regione, come sottolineato dall’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, va oltre la semplice erogazione di fondi.

Si tratta di un percorso di accompagnamento, finalizzato a rafforzare la competitività di queste imprese, fondamentali per il mantenimento di servizi essenziali e per la coesione sociale.

Il bando si propone di favorire interventi mirati, spaziando dalla riqualificazione degli spazi commerciali – con il restauro di insegne, attrezzature originali e decori – all’adozione di soluzioni innovative per l’offerta di servizi, fino al supporto per il delicato passaggio generazionale, spesso ostacolo alla sopravvivenza di queste attività.

L’agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto, coprendo fino al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 30.000 euro per impresa.

Un investimento minimo di 5.000 euro è richiesto per poter accedere al beneficio, incentivando progetti concreti e strutturati.

La continuità di questo bando, con un impegno complessivo di oltre 24,9 milioni di euro negli ultimi tre anni a sostegno di 1.411 attività storiche, dimostra la rilevanza strategica di questa iniziativa per la Regione Lombardia.

Non si tratta solo di preservare il passato, ma di costruire un futuro sostenibile per queste imprese, garantendo che continuino a rappresentare un elemento distintivo e prezioso per l’identità e l’economia della Lombardia.

L’obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso, dove la tradizione si coniuga con l’innovazione e la resilienza, assicurando che le imprese storiche rimangano pilastri fondamentali del tessuto economico e sociale regionale per le generazioni a venire.