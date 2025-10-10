Inchiesta Clean 2: allargata l’indagine sulla Procura di Pavia

L’indagine “Clean 2”, un’articolata operazione volta a fare luce su presunte irregolarità nella gestione delle risorse finanziarie all’interno della Procura di Pavia, ha portato a un significativo ampliamento del perimetro delle indagini.

In seguito alle accuse di corruzione che gravano sull’ex procuratore Mario Venditti – già sotto inchiesta a Brescia per aver, secondo le accuse, favorito la sospensione dell’indagine su Andrea Sempio nel contesto più ampio relativo a Garlsco – le Fiamme Gialle del Gruppo Investigativo Criminalità Economica (Gico) della Guardia di Finanza di Brescia, agendo su mandato della Procura, hanno condotto una meticolosa perquisizione e acquisizione di documentazione a carico del magistrato Pietro Paolo Mazza, attualmente in servizio presso la Procura di Milano.

La rilevanza dell’operazione risiede nel fatto che Mazza ricoprì il ruolo di magistrato a Pavia durante il periodo in cui Venditti ne dirigeva la Procura, creando un potenziale intreccio di responsabilità e legami che gli inquirenti stanno ora esaminando con attenzione.

L’obiettivo primario del Gico è la raccolta di prove relative a spese sostenute e potenzialmente ingiustificate, con particolare attenzione a categorie di spesa considerate anomale o non coerenti con la destinazione d’ufficio.

Si ipotizzano esborsi significativi per ristorazione di lusso, scommesse equine e acquisizione o utilizzo di veicoli di alta gamma, spese che potrebbero suggerire una gestione impropria dei fondi pubblici o, peggio, un sistema di favori e benefici non autorizzati.

L’indagine non si limita alla semplice verifica della corretta rendicontazione delle spese; essa mira a ricostruire un quadro più ampio delle dinamiche interne alla Procura di Pavia, esaminando possibili collegamenti tra i vertici e i singoli magistrati coinvolti.

Le acquisizioni documentali effettuate nel domicilio e negli uffici di Mazza rappresentano un tassello cruciale in questo processo investigativo, poiché potrebbero rivelare non solo l’ammontare e la natura delle spese sostenute, ma anche eventuali istruzioni o pressioni ricevute da parte di figure apicali.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e l’integrità del sistema giudiziario, evidenziando la necessità di un controllo più rigoroso sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla condotta dei magistrati.

L’evoluzione delle indagini, con la possibilità di ulteriori sviluppi e l’eventuale coinvolgimento di altre persone, sarà attentamente monitorata, poiché ha il potenziale di innescare un dibattito cruciale sul ruolo e le responsabilità del potere giudiziario nella società.