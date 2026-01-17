cityfood
domenica 18 Gennaio 2026
Brescia

La Fiamma Olimpica Illumina la Lombardia: Storie e Sorrisi

Redazione Milano

La Fiamma Olimpica prosegue il suo percorso attraverso il cuore pulsante della Lombardia, un viaggio che trascende la semplice consegna di una torcia per abbracciare un vero e proprio itinerario di condivisione e ispirazione.

La 41ª tappa, con partenza da Cremona, si snoda attraverso un paesaggio ricco di storia e bellezza, toccando le città di Crema, Sarnico/Paratico, Iseo, per culminare in una vibrante celebrazione cittadina a Brescia, dove Piazza della Vittoria si animerà dalle 17:00.
L’onore di portare la Fiamma, selezionati in collaborazione con Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio, è stato assegnato a Simone Pedersoli e Mattia Stanga, due figure che incarnano valori fondamentali per l’Olimpiade.
Pedersoli, influencer di spicco, ha conquistato un vasto pubblico attraverso la sua autenticità e la sua capacità di affrontare l’atrofia muscolare spinale con un approccio positivo e ironico.

La sua presenza online non è solo intrattenimento, ma un messaggio potente che normalizza la disabilità, promuovendo resilienza, accettazione e una visione inclusiva della vita.
Accanto a lui, Mattia Stanga, creatore di contenuti comici e di sketch virali su TikTok e Instagram, incarna la leggerezza e l’energia di una generazione connessa.
La sua autenticità, il forte legame con le sue radici bresciane e la capacità di comunicare con positività lo rendono un esempio tangibile dei valori olimpici di inclusione, impegno e ispirazione.

La sua figura dimostra come l’arte, l’umorismo e la creatività possano essere potenti strumenti per diffondere messaggi positivi e coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Il Viaggio della Fiamma si configura dunque come un’esperienza collettiva, un ponte che unisce storie, territori e persone.

Trasforma l’attesa dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 in un momento di partecipazione attiva, capace di coinvolgere l’intero Paese e di far vivere, in modo concreto, i valori che fondano lo spirito olimpico.
“Vogliamo che questo sia un momento di condivisione e partecipazione,” afferma Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, “un’occasione per celebrare l’Italia, le sue città, le sue comunità e le storie che le rendono uniche.

” La scelta dei tedofori, come Pedersoli e Stanga, è un elemento chiave di questa strategia, volta a rendere il Viaggio della Fiamma un’esperienza accessibile e significativa per tutti, un viaggio che non solo anticipa l’emozione dei Giochi, ma che costruisce un futuro più inclusivo e ispiratore.

Il percorso della Fiamma è, in definitiva, un viaggio nell’anima dell’Italia, un invito a celebrare la forza dello spirito umano e i valori che ci uniscono.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

