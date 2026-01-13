Lombardia celebra gli atleti universitari d’eccellenza

La Regione Lombardia ha celebrato un’eccellenza unica, riconoscendo i talenti che si sono distinti ai Campionati Nazionali Universitari 2025, sotto l’egida del Cus (Centro Universitario Sportivo).

La cerimonia, tenutasi a Palazzo Lombardia, ha onorato studenti-atleti provenienti da diverse discipline, tra cui sci alpino, arti marziali come karate, lotta, taekwondo e judo, oltre a sport acquatici come canottaggio e canoa.

A presiedere l’evento, la Sottosegretaria alla Presidenza Federica Picchi, che ha sottolineato il ruolo pionieristico della Lombardia nel consolidare il concetto di “Dual Career” in Italia.

La Dual Career, un modello innovativo di formazione, rappresenta un investimento strategico nel futuro delle nuove generazioni, permettendo agli studenti di perseguire l’eccellenza sportiva senza compromettere il proprio percorso accademico e professionale.

Attualmente, circa 500 studenti iscritti alle sedici università lombarde beneficiano di questo programma, che li supporta nello sviluppo di competenze trasversali e titoli di studio, preparando una riserva di giovani qualificati non solo per il mondo dello sport, ma anche per il mercato del lavoro.

La regione si conferma leader nazionale in questo ambito, offrendo un percorso formativo integrato che valorizza il talento sportivo e contemporaneamente fornisce gli strumenti per una carriera professionale diversificata e di successo.

L’iniziativa testimonia un impegno concreto verso la promozione dello sport universitario come veicolo di crescita personale e sociale, e riconosce il valore del sacrificio e della dedizione necessari per raggiungere risultati di alto livello.

I giovani atleti premiati, provenienti da istituzioni prestigiose come l’Università Bocconi, l’Università Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Pavia, l’Università dell’Insubria, l’IED, il Politecnico di Milano, l’Università Vita-Salute San Raffaele e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno condiviso le loro storie ispiratrici, raccontando l’equilibrio delicato tra studio e allenamento, la disciplina ferrea e la soddisfazione profonda di raggiungere un traguardo sportivo di rilievo.

L’assegnazione di una targa commemorativa, oltre al riconoscimento ufficiale, simboleggia l’orgoglio regionale per questi giovani ambasciatori dello sport e dell’eccellenza accademica, e l’impegno a celebrare annualmente i loro successi.

La cerimonia, ambientata nel Belvedere “Berlusconi”, ha rappresentato un momento di celebrazione collettiva e di ispirazione per le future generazioni di studenti-atleti.