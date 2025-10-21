Nautica del Garda: Ricarica Rapida per un Futuro Elettrico

L’avvento di una nuova era per la nautica del Lago di Garda si concretizza con l’installazione della prima stazione di ricarica rapida per imbarcazioni elettriche, opera della società svedese Aqua superPower.

L’infrastruttura, situata presso il rinomato Cantiere Nautico Feltrinelli a Gargnano (Brescia), rappresenta un punto di svolta significativo verso una mobilità lacustre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Questa iniziativa non è semplicemente l’aggiunta di una colonnina di ricarica, ma il simbolo di una visione strategica che coniuga tradizione e innovazione.

Il Cantiere Nautico Feltrinelli, con la sua storia secolare e il suo impegno nella produzione di imbarcazioni di alta qualità, si proietta nel futuro abbracciando le tecnologie emergenti.

La partnership con Aqua superPower, azienda leader nel settore delle soluzioni di ricarica rapida per imbarcazioni elettriche, rafforza ulteriormente questo impegno, in sinergia con la collaborazione esistente con Frauscher, brand austriaco riconosciuto a livello globale per la sua pionieristica produzione di imbarcazioni elettriche.

La stazione di ricarica Aqua 75 DC Fast Charger offre una potenza di picco fino a 75 kW, consentendo una ricarica efficiente e rapida: una batteria da 100 kWh può essere caricata dall’20% all’80% in circa 45 minuti.

La sua compatibilità con i principali modelli di imbarcazioni elettriche in circolazione garantisce la fruibilità da parte di una vasta gamma di armatori, contribuendo a rendere la transizione verso una nautica elettrica più accessibile.

L’elemento distintivo dell’infrastruttura risiede non solo nella sua velocità di ricarica, ma anche nella sua gestione intelligente.

Aqua superPower, attraverso la propria piattaforma cloud e un’applicazione mobile dedicata, assicura un monitoraggio costante del funzionamento della stazione, ottimizzando l’efficienza e garantendo un servizio affidabile.

L’app permette agli utenti di verificare la disponibilità della colonnina, effettuare pagamenti in modo semplice e intuitivo, e accedere a informazioni dettagliate sullo stato della ricarica.

Questa iniziativa va ben oltre la mera disponibilità di un punto di ricarica; segna un passo cruciale verso la decarbonizzazione del settore nautico, un comparto che tradizionalmente ha avuto un impatto ambientale significativo.

La collaborazione tra il Cantiere Nautico Feltrinelli e Aqua superPower si pone come esempio di come le aziende possano lavorare insieme per promuovere una nautica da diporto più responsabile, offrendo agli armatori la possibilità di abbracciare una mobilità elettrica performante, sicura e rispettosa dell’ambiente lacustre.

L’installazione dell’Aqua 75 DC Fast Charger testimonia l’impegno verso un futuro in cui la bellezza e la tradizione della nautica si coniughino con la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.