mercoledì 14 Gennaio 2026
Brescia

‘Ndrangheta nel Veronese: patrimoni nascosti e investimenti immobiliari

Redazione Milano
Redazione Milano

Infiltrazioni economiche e patrimoni occultati: l’operazione “Glicine-Acheronte” svela il radicamento della ‘ndrangheta tra investimenti immobiliari e viticoltura nel veroneseLe indagini patrimoniali condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Brescia hanno portato alla sottoscrizione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria nei confronti di tre società veronesi operanti nei settori immobiliare e vitivinicolo.

Questo intervento, disposto dal Tribunale di Brescia, si inserisce nell’ambito dell’operazione “Glicine-Acheronte”, indagine più ampia coordinata dalla Distintivo, D.

Le indagini rivelano collegamenti finanziari stabili, con ramificazioni internazionali, tra la famiglia di imprese veronese e una potente famiglia di appartenenza che mirava a consolidare i propri investimenti immobiliari.
amministratore è stata.

Il provvedimento, che per la

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

