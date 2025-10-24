Odontotecnico denunciato: scoperto studio abusivo e farmaci scaduti

Un caso emblematico di deviazione professionale e gravi irregolarità sanitarie ha portato alla denuncia di un odontotecnico bresciano da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri.

L’indagine ha rivelato la trasformazione di una stanza privata in una sorta di “studio dentistico” abusivo, un ambiente operante al di fuori di qualsiasi controllo istituzionale e privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

L’accusa principale si articola su due capi d’imputazione: l’esercizio illegale di una professione regolamentata, in questo caso quella odontoiatrica, e il commercio e la somministrazione di medicinali potenzialmente non a norma.

La gravità della situazione emerge chiaramente dalle condizioni riscontrate durante l’ispezione.

Non si trattava di una semplice trasgressione burocratica, ma di una potenziale minaccia diretta alla salute pubblica.

I militari del NAS hanno scoperto un magazzino di farmaci, molti dei quali ben oltre la data di scadenza, e attrezzature odontoiatriche prive di un adeguato processo di sterilizzazione.

La sala d’attesa, un angusto corridoio, suggerisce una gestione improvvisata e poco professionale dell’attività.

L’elenco dei pazienti, meticolosamente annotato su un’agenda ora sequestrata, unitamente al materiale medico, fornisce un quadro preciso dell’organizzazione di questo “studio” clandestino.

L’uomo, che attirava pazienti con prezzi deliberatamente bassi, sfruttando probabilmente la mancanza di controllo dei prezzi tipici delle cliniche autorizzate, ha operato al di fuori di qualsiasi protocollo di sicurezza e responsabilità professionale.

L’attività abusiva solleva interrogativi non solo sulla vulnerabilità di chi si è affidato a queste prestazioni, ma anche sulla necessità di rafforzare i controlli a livello territoriale per contrastare fenomeni di questo genere.

Il sequestro preventivo della stanza e del materiale utilizzato testimonia la serietà delle accuse e l’intenzione delle autorità di tutelare la salute pubblica, ponendo fine a un’attività che, pur nella sua apparente marginalità, rappresentava una potenziale fonte di rischio e compromesso etico.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle normative sanitarie e della professionalità, pilastri fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.